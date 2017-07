Policía, médico y maestro, entre los aspirantes a presidir la CEDHJ

Es la segunda vez que el galeno Enrique Rosas busca este cargo

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- En el primer día de registro de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), seis candidatos presentaron formalmente su postulación. En la lista hay un maestro de primaria, un médico ginecólogo y el ex titular de la Secretaría Seguridad Pública de Guadalajara, Carlos Mercado Casillas.

El ex comandante de la policía de Guadalajara, defendió su preparación para ser el defensor estatal de derechos humanos, pese a su polémica salida de ayuntamiento en marzo de 2014, tras una riña entre barras de Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco.

Sostuvo que los errores en ese operativo no fueron de él y aseveró que su periodo al frente de la policía tapatía no tuvo recomendaciones de la CEDHJ en su contra. El ex funcionario afirmó que cumple con el requisito de tener dos años alejado del servicio público y subrayó que tiene 27 años de experiencia en defensa de Derechos Humanos.

El maestro de primaria, José Antonio Huitzilopochtli González Hernández, también presentó su candidatura a ombudsman. El profesor de la escuela primaria urbana 853 de Tlaquepaque descartó que su inexperiencia en el servicio público sea una desventaja. Sobre su preparación en materia de derechos humanos destacó que ha acudido a diplomados y que cursa el sexto cuatrimestre de la licenciatura en derecho. El profesor comentó que no presentó carta de recomendación pues se autopostula. En 2008, el profesor compitió por ser consejero del Instituto de Transparencia, pero no fue electo.

En la lista aspirantes también está el médico ginecólogo y perito en derechos humanos Enrique Rosas Jiménez, que fue el primero en inscribirse. Es la segunda vez que el médico y perito en derechos humanos en el Consejo de la Judicatura busca el cargo.

La lista de candidatos inscritos la completan Claudia Gabriela Salas Rodríguez, ex funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. La abogada Laura Sánchez Oropeza, profesora en una universidad privada, y Nadia Sierra Campos, activista en derechos humanos originaria de Puerto Vallarta, que se inscribió a través de un representante.

Los cinco aspirantes entrevistados se comprometieron a publicar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, aunque no es un requisito de ley.

El registro concluye hoy y se espera que este día se sumen la académica Guadalupe Ramos y Carlos Servín, integrante de Amedi Jalisco.

Cerrado este proceso, los apuntados serán convocados a entrevista ante diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, donde darán a conocer sus proyectos. La Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no contempla que presenten un examen.

Prometen proceso transparente y equitativo

La diputada María Refugio Ruíz Moreno, presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, reiteró que la transparencia en el proceso de selección de nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está garantizada. Quien llegue al cargo de presidente de la CEDHJ ocupará el puesto en el periodo del 2 de agosto de 2017 al 01 de agosto del 2022.

Por otra parte, integrantes de Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos entregaron invitación a los aspirantes que se inscribieron para que también se sometan al proceso de evolución que promueven. Rodolfo Bañuelos, integrante de la agrupación, informó que todos aceptaron, aunque falta que proporcionen su información.

PLAN B

Nueva convocatoria, en caso de no llegar a un acuerdo

De no darse un acuerdo entre las fracciones parlamentarias para nombrar a nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el primer visitador Javier Perlasca Chávez quedaría como encargado de despacho. Según la convocatoria, si en el pleno del Congreso ningún aspirante alcanza los 26 votos necesarios, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos deberá emitir una nueva convocatoria dentro de los diez días hábiles posteriores, sin que puedan presentarse nuevamente los candidatos ya votados.

LA PRESIDENTA DEL CLADEM ANUNCIÓ SU REGISTRO Y PRESENTÓ CARTAS DE APOYO

Respaldan candidatura de Guadalupe Ramos

Con 111 cartas de recomendación bajo el brazo, Guadalupe Ramos Ponce, presidenta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), anunció su candidatura a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y ofreció detalles de su plan de trabajo.

La académica presentó cartas de apoyo de Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Asimismo, respaldaron su candidatura el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, la diputada priista Laura Plascencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, y la académica Rossana Reguillo del ITESO, entre otros.

Ramos Ponce dijo que es necesario reconstruir a la CEDHJ para convertirla en una auténtica defensoría del pueblo, que esté del lado de las víctimas.

Además, confirmó que presentará su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, y llamó a los diputados a que la decisión del nombramiento sea alejada de filiaciones políticas y privilegiar un perfil con autonomía e independencia. La activista remitió su expediente a las oficinas de los 39 diputados y se registrará formalmente este martes.

ÚLTIMO DÍA

Requisitos

• Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

• Ser originario del Estado de Jalisco o haber residido en él durante los últimos cinco años.

• No haber desempeñado cargo dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos últimos años anteriores al día de la designación.

• Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de su nombramiento.

• No haber sido condenado por delito doloso, ni haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y protección de los derechos humanos.

• Tener título preferentemente de abogado o licenciado en derecho o, en su caso de carrera afín con conocimientos suficientes en materia de derechos humanos y del sistema jurídico normativo vigente en el Estado de Jalisco.

• Gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y capacidad.

• No ser dirigente de ningún partido político o agrupación política, cuando menos cinco años antes a la fecha de su elección.