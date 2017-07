Aprovechan descuento para ir al Acuario Michin

Visitantes llegan al recinto aprovechando el 45% de descuento que ofrece por la tarde

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- En las escalinatas de la taquilla Jorge espera para comprar su boleto, iba a comprarlo desde antes, pero le dijeron que a las 6:00 empezaban a hacer el 45 por ciento de descuento, sin embargo, un grupo de jóvenes se forma antes que él para comprar el suyo, piden cuatro, Jorge pasa a la otra ventanilla y consigue ser el primero en tener su boleto pues los jóvenes no terminaban de contar el dinero.



Todos entran apresurados por los pasillos de la sala Wixárika, la primera de las 5 salas que albergan a más de tres mil especies dentro del Acuario Michin. Cada uno a su ritmo van viendo cada una de las ventanas en las que pueden verse ranas, camaleones y hasta una boa constrictor.



Atrás de ellos viene Luis, un pequeño de cinco años, acompañado de su tío y su abuelita; llora porque las tarántulas le dan miedo pero las lágrimas comienzan a desaparecer cuando ve a los peces de colores que van apareciendo frente a sus ojos que se abren como dos grandes platos.



En la sala Maya, los peces payaso se divierten con las anémonas; sus colores naranja, negro y blanco hacen que resalten en el estanque de arrecifes donde se encuentran. El caballito de mar sube y baja mientras lo observamos, parece que tiene ganas de jugar.



Luis nos alcanza en la zona al aire libre del acuario, curioso toca los caracoles y una de las estrellas de mar que se encuentran en la piscina. "Mira esa parece una galleta" dice el pequeño, "así es, esa estrella se llama chocochip porque parece una galleta con chispas de chocolate" le responde Ignacio, el guía.



Mientras tanto Cristian, David, Iván y Karla se acercan hasta el pitón burmés para tomarse una foto con él. Karla grita mientras le ponen el reptil en los hombros, pero sonríe al escuchar el click de la cámara. No tienen la misma suerte con Juan, la iguana verde con la que también pueden fotografiarse los visitantes, pues es hora de que Juan devore su cóctel de frutas.



Las nutrias son los animales más juguetones, no sólo del área Mixteca sino de todo el acuario, nadan de un lado a otro con gran agilidad. Es difícil poder fotografiarlas pero de vez en cuando se acercan a saludar a quien las visita.



En el estanque de las rayas Alejandra toca a una de ellas mientras le dice a Susy que lo haga también, sin embargo parece que a ella le da miedo. Amablemente se acerca Antonio, el guía, quién que la anima para que viva la experiencia "cierra los ojos y pon tus manos, yo te voy a ayudar" le dice Toño mientras le acerca la mano a una de las rayas que nada a la orilla. Susy sonríe de oreja a oreja.



Atrás se escucha a una mujer quejarse por no poder tocarlas, y que es que trae esmalte en las uñas, cosa que está prohibida si se desea poder tocar a los animales que se encuentran en las "touch pool".



En la sala Konkaak las medusas son quienes roban la atención, con los colores brillantes que reflejan sus cuerpos y sus nados tan sutiles y elegantes que hipnotizan a quien las mira. Uno cree que lo ha visto todo, hasta llegar a la sala Olmeca, donde el tiburón toro nada por arriba de tu cabeza, en in túnel donde se aprecian más rayas y varios cardúmen de todos colores que van de un lado a otro como si convivieran todos en una gran fiesta, la fiesta de los colores del océano, pero dentro de la ciudad.



EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA