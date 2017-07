Extraño, robo de vehículos en Tlajomulco: fiscal

Eduardo Almaguer recuerda que el pasado 24 de septiembre de 2016 hubo un hecho igual, en el mismo municipio

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- Por la manera en que ocurrieron los hechos, donde no se tuvieron imágenes de los ladrones ni se sabe hasta el momento a cuánto ascendió el robo, el fiscal General, Eduardo Almaguer, calificó de "extraño" el robo perpetrado durante la tarde y la noche del pasado viernes en un depósito de la empresa Ford en Tlajmulco de Zúñiga.

El fiscal recordó que la mecánica del hecho fue prácticamente similar al ocurrido el pasado 24 de septiembre de 2016, también en Tlajomulco.



"Aún a pesar de que en el anterior robo tuvimos todos los obstáculos de la empresa, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación porque es un robo bastante extraño el que se dio el pasado viernes por la tarde noche".



El viernes se alertó de un robo de vehículos en un inmueble ubicado sobre camino Real a Colima. Al entrevistar a los trabajadores del lugar se estableció que se trató de dos personas las cuales llegaron en una camioneta con la que se hicieron pasar por policías con el argumento de que investigaban un robo, lo cual levanta sospechas.



"Mi pregunta es quién revisa los vehículos nuevos que tienen bajo resguardo bajo un propio sistema de inventario. Sin embargo, aún así les permitieron el paso".



Ya dentro los sometieron y les pidieron las llaves. "En el mismo lugar les pusieron gasolina, les retiraron el GPS y se los llevaron". Después llegaron más personas y se los comenzaron a llevar.



"Extrañamente se les permite el acceso a este depósito de vehículos que me informan que había aproximadamente 600, y de los cuales sólo toman entre 25 y 40".



Al momento, la empresa aún no ha informado a la Fiscalía cuántos y cuáles vehículos se llevaron. "Quienes representan a esta empresa no nos lo han hecho del conocimiento señalando que están haciendo el inventario", añadió el fiscal.



Otros elementos de sospecha son las medidas de seguridad mínimas que tenían, pese a que almacenan millones de pesos en mercancía.



"Lo que nos llama mucho la atención es que estos lugares, que albergan entre 300 ó 500 millones de pesos por el número de vehículos que se tienen ahí, pues no cuenten con cámaras de video vigilancia y no cuenten con las medidas de seguridad elementales para cuidar un patrimonio de ese tipo".



Al momento las autoridades han localizado diez vehículos, tres por la Policía Federal; dos por la Policía de Tlajomulco; y cinco en conjunto entre la Fiscalía General y el Ejército.



Según dijo, por la mañana de este lunes aún no contaban con la denuncia. "Estaremos investigando a personas vinculadas a este tipo de negocios porque es un robo bastante extraño".



El pasado 24 de septiembre se alertó del robo de 28 vehículos en Camino a Las Moras, en Tlajomulco, tres horas después de que éste ocurrió. La dinámica fue similar: ingresaron varios sujetos, sometieron a los empleados, les pidieron las llaves y ahí mismo cargaron el combustible y les quitaron el GPS para llevárselos.