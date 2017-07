Descartan eliminar gasto en comisiones del Congreso

El presidente de la Mesa Directiva, Miguel Monraz, niega que se trate de un sobresueldo o que pueda eliminarse

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- El gasto de 65 mil pesos, autorizado a comisiones y comités legislativos, es necesario para que se desarrollen actividades del trabajo de cada órgano legislativo, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Monraz Ibarra, descartó que ese presupuesto sea un sobresueldo o que pueda eliminarse. El legislador panista sostuvo que todo el recurso erogado es autorizado por la Secretaría General y debe cumplir con el reglamento de austeridad, para justificarse.

"Creo que eso se tiene que revisar la justificación plena del gasto que realizan las comisiones, por eso el primer paso que dimos es que ya no fuera disposición plena del presidente de la comisión, sino un gasto que fuera controlado por la Secretaría General bajo el reglamento de austeridad que tiene el Congreso", argumentó.



Según una revisión a la información publicada en el portal de transparencia del Congreso, las comisiones cumplen a medias con la publicación de cómo gastan el presupuesto ejercido. De las 37 comisiones legislativas, 14 cumplen con publicar parte del gasto. De acuerdo con el Artículo 99 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, el presidente de cada comisión o comité debe rendir un informe semestral a la Secretaría General. El Congreso presupuesto este año dos millones 795 mil pesos para gasto en las actividades en comisiones.



Diputado pagó loches y renta de camiones



El diputado, Hugo Rodríguez Díaz, abundó en explicaciones sobre el gasto ejercido en el Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial, que preside. Informó que además de 15 mil pesos en loches, se pagaron 92 mil 742 pesos en el alquiler de camiones que trasladaron a los mil 300 estudiantes, que participaron en 65 visitas guiadas al Congreso. Argumentó que se trató de niños de escuelas de bajos recursos que hicieron recorrido por los edificios del Congreso, Poder Judicial y de Gobierno del Estado. El legislador insistió en que todos los gastos fueron avalados por los integrantes del comité y por la Secretaría General del Legislativo



"Si se compraron -los loches- para los niños, no para 518 personas en un proyecto del legislador. No es un proyecto del legislador, es un acuerdo interno de la comisión autorizado por todos los diputados. Fueron mil 300 loches, no fueron 500", detalló en rueda de prensa. Reiteró en que considera mejor gastar en loches, que en renta de toldos o boletos de avión, como lo hacen diputados de otras comisiones.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS