Recientes homicidios no son obra de justicieros: Almaguer

El fiscal señala que los cuerpos localizados son obra de ajustes entre criminales

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- Los nueve homicidios que se registraron el pasado fin de semana en la zona metropolitana, en donde en seis casos fueron abandonados los cuerpos con mensajes de amenazas hacia ladrones, no son obra de personas que tratan de hacer justicia para hacer un bien a la sociedad, sino ajustes entre criminales, aseguró el fiscal, Eduardo Almaguer.



"De estas víctimas ya fueron identificados tres, los tres identificados tienen antecedentes, particularmente por delitos contra la salud. En ese sentido quisiera hacer un llamado respetuoso para que actuemos unidos, que no caigamos en esa división que quieren generar estos criminales, que son criminales, no son justicieros".



Según explicó, los grupos delictivos, en sus reacomodos de personal, cometen este tipo de asesinatos y quieren hacer creer a la ciudadanía que están en una especie de campaña para limpiar de delincuentes, en este caso, ladrones.



Entre el sábado y el domingo se detuvo a una persona en Tlajomulco que presuntamente está relacionada con los homicidios; además se identificó a otra persona más en Zapopan. "Vamos a detener a estos delincuentes y no vamos a permitir que estas acciones vengan a pertubar la tranquilidad de los ciudadanos".



El pasado sábado, a las seis de la mañana, se reportó el hallazgo de tres cuerpos colgados sobre un puente vehicular sobre el Periférico, entre Mariano Otero y Puerto Guaymas, en Zapopan. A las dos de la mañana hubo otro hecho similar en Emiliano Zapata y 5 de Mayo, en San Martín de las Flores, Tlaquepaque; y por la mañana se encontró en el parque Metropolitano, en Zapopan, otro cuerpo a la altura de 15 de Septiembre e Independencia. Todos estaban envueltos y con mensajes amenazantes hacia ladrones.



Derivado de un operativo de vigilancia entre el estado, municipios, Policía Federal y el Ejército, entre el resto de ese sábado, domingo y lunes, sólo se reportaron tres homicidios y en sólo uno de ellos el cadáver tenía mensaje, señaló el fiscal.