Preocupante, aumento de basura en canales de la metrópoli

Autoridades tapatías afirman que este año no han parado de atender la limpieza de los conductos

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- Con la llegada del temporal, las labores de limpieza en los canales para evitar inundaciones son necesarias, sin embargo, autoridades metropolitanas afirman que las cantidades de basura se han incrementados en los últimos años.

El Ayuntamiento tapatío informó por Transparencia que en 2012 sus trabajadores retiraron 82 metros cúbicos de residuos de estos espacios. Sin embargo, en 2016 fueron 807 y de enero al 21 de junio de este año, más de 530. Este aumento también incluye escombro, llantas, muebles y otros objetos.

El director de Mantenimiento Urbano, Gabriel Real, reconoció el crecimiento de este problema. Explicó que si el año pasado limpiaron los 32 canales del municipio y se mantuvieron aceptables luego de la intervención, en el actual no han parado de atenderlos.

Real destacó que los más preocupantes son los de Ciénega de Mata, en la zona de Oblatos; El Jagüey, en Lomas del Paraíso; La Federacha, en la colonia del mismo nombre, y Balcones del Cuatro, en la Gómez Farías. Este último es un tiradero de escombro.

Por otra parte, Zapopan refirió que durante el primer semestre de 2017 recogió mil 535 metros cúbicos de escombro. En contraste, en 2014 apenas fueron 854.

El coordinador de Servicios Públicos, Hugo Salazar, resaltó que de los 49 segmentos que atiende el área a su cargo, en los de Arenales Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán y El Colli esta actividad es constante.

En el caso de Tlajomulco, el coordinador de Servicios Públicos, Luis Octavio Vidrio, compartió que en los canales del municipio, principalmente en los que pasan por fraccionamientos como Santa Fe, Chulavista, Lomas del Mirador y Valle Dorado, sacaron llantas, escombro, animales muertos, sillones y hasta “el cascarón” de un auto.

El avance en la limpieza es de 80%. Aunque no ofreció datos precisos, Vidrio aseguró que cada tres días sacan de 40 a 70 toneladas de basura de estos sitios.

INCREMENTO DE RESIDUOS

Limpieza de canales en Guadalajara

Año Producto levantado (m³) Escombro (m³) Llantas (piezas) Objetos varios (piezas) Muebles (m³) 2014 82 1 13 7 2.5 2015 122 13 121 0 0 2016 807.5 171.5 308 145 7.5 2017* 530.5 103.5 309 37 18.5

*Hasta el 21 de junio.

Limpieza de canales en Zapopan

Año Desechos sólidos** (m³) Escombro (m³) Llantas 2014 4,573 854 676 2015 3,398 1,016 422 2016 4,429 1,992 772 2017* 3,456 1,535 598

*Hasta el 21 de junio

**Incluye muebles, colchones, desechos verdes y troncos.

Los ayuntamientos de Tlajomulco Tlaquepaque y Tonalá no proporcionaron información.



VECINOS AFIRMAN QUE EL CANAL AMANECE CON ESCOMBRO

Aprovechan las madrugadas para tirar basura

Para el Ayuntamiento de Guadalajara, el canal de El Jagüey, en la colonia Lomas del Paraíso, es uno de los que más problemas enfrenta por los residuos que las personas dejan en su interior.

El director de Mantenimiento Urbano, Gabriel Real, afirmó que el constante desecho de muebles, animales muertos, llantas y hasta escombro, provocó tres inundaciones en la zona durante 2016. Sin embargo, este año el problema se acentuó y obligó a que las autoridades atendieran este punto en cinco ocasiones.

José, vecino de este sitio, contó que la gente opta por tirar basura durante la madrugada. “¿Así cuándo los vamos a ver? Ya nada más amanece y ahí vemos los costales y las llantas”, destacó.

“Apenas terminamos de limpiarlo y ya vinieron a tirar más llantas y escombros. Se les hace fácil. Han de decir: ‘Al cabo viene el Ayuntamiento a limpiar porque si no luego se les inunda’”, agregó Vidal Peña, trabajador del municipio.

Uno de los puntos conflictivos está a la altura de la primaria López Mateos. Allí, el cauce que pasa por debajo de este inmueble para llegar subterráneamente hasta la Barranca de Huentitán se topa con dos barrotes en los que los objetos de gran tamaño se atoran. En ocasiones estos artículos obstruyen el paso del agua y provocan desbordamientos e inundaciones.

Otro que atraviesa una situación similar es el de Balcones del Cuatro, en la colonia Gómez Farías. Real dice que ahí tiran exclusivamente escombro. Este año el Ayuntamiento tapatío ha sacado más de 100 toneladas.

Con una longitud de aproximadamente 800 metros, se puede encontrar ropa, restos de muebles y juguetes. Juan Alfonso, quien vive a la orilla del canal, comentó que en tiempo de lluvias el riesgo aumenta.

“Aquí tengo dos meses. En veces pasadas me quedaba ahí más abajo, pero me mojaba mucho con el agua de la lluvia, por eso esta vez me vine más arriba”, dijo.

El de La Federacha no se queda atrás. A pesar de que ha sido limpiado tres ocasiones en este año por las autoridades, en sus 600 metros de extensión se observaron llantas viejas y ramas.

PARA SABER

Programa de recolección a domicilio

Con el objetivo de evitar que las personas tiren muebles y otros enseres en los canales y otros espacios públicos de los municipios, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan iniciaron un programa de recolección de residuos a domicilio. En el caso de Zapopan, esta medida comenzó hace un mes. Si está interesado, comuníquese al 24101000. En Guadalajara, donde inició a finales de mayo, debe marcar al 070. Allí lo canalizarán con la dependencia encargada de brindar el apoyo.

LA VOZ DEL EXPERTO

Debe existir más responsabilidad ciudadana

Fernando Córdova Canela (académico de la Universidad de Guadalajara)

El experto en temas de cuencas y agua pluvial afirmó que, para evitar que los desechos como escombro, llantas y muebles lleguen a los canales y generen problemas a las autoridades municipales y a las comunidades de la metrópoli, es necesario que se genere una estrategia de gestión de residuos sólidos que involucre a los ciudadanos en el problema.

“Uno de los más grandes problemas que enfrentan no solamente los canales, sino el sistema de drenaje en general, es la gestión de los residuos sólidos. Desafortunadamente no nos distinguimos por hacer una gestión adecuada. Es uno de los temas importantes mantener esta disciplina que viene a estar dada no sólo por los programas públicos, sino también por la conciencia de los ciudadanos”.

El investigador destacó que desde hace 12 años se implementaron medidas para involucrar a las personas, pero todavía no se ven los resultados.



“Hay esfuerzos importantes que están vinculados con la educación ambiental y no solamente a temas de gestión de residuos, sino también de cultura del agua. El que se disponga de una manera descuidada de los residuos sólidos en los cuerpos de agua también habla de una muy pobre cultura del agua por parte de los ciudadanos”.