Cientos acuden a emitir su voto durante consulta de la ciclovía

Ciudadanos muestran diferentes posturas sobre la permanencia de la ciclovía

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- Diferentes posturas sobre la ciclovía Marcelino García Barragán fueron lo que motivó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a realizar esta consulta.



La cita para acudir a votar a favor o en contra de esta ciclovía, era a las 8:00 de la mañana, aunque en algunas casillas las personas ya se encontraban formadas desde las 7:45. A las 8:33 de la mañana ya se habían instalado el 100 por ciento de las casillas, según informes del IEPC.



Sin importar la edad, desde los más pequeños hasta los más grandes, y sin necesidad de presentar una identificación oficial, decenas de personas se dieron cita en alguna de las 81 casillas instaladas en las colonias Olímpica, Unidad Modelo, Atlas, Patronato de la Habitación Número 1 (González Gallo), Jardines del Rosario, El Rosario, Universitaria, Obrera, Quinta Velarde, San Carlos, Rancho Blanco y Bosques de Boulevard, aunque también acudieron personas de otras colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.



Familias enteras llegaban hasta las casillas, algunas de ellas a bordo de su bicicleta, todas con la finalidad de hacer valer su opinión a través de las urnas electrónicas mediante las cuales se llevó a cabo el ejercicio de participación ciudadana, haciendo que el proceso se llevara a cabo de forma rápida y sencilla.



Por ejemplo, la familia de Rafael Vega, quien muy orgulloso presumía su bicicleta, en la que llevaba a su hijo a bordo de la Parrilla, así como su esposa Gabriela Gómez, quien se pronunció a favor de la ciclovía por una vida más sana.



"Lo que me impedía usar la bicicleta era que no había vías y ahora que sí las hay me desplazo de aquí al centro, donde me conecto con otras vías y así ya no usamos el auto, mi marido y yo ya no usamos el auto y me gustaría que mucha gente también dejara de hacerlo porque nos estamos ahogando, ya no cabemos y esto es buenísimo para la salud", señaló Gabriela Gómez.



Incluso algunos funcionarios acudieron también a votar, entre ellos, Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Mario Ramos y Sayani Moska, consejeros del IEPC, así como Francisco González Vallejo, exconsejero del Itei.



El proceso se llevó a cabo sin incidentes mayores, sólo se presentó el reporte de algunos jóvenes identificados como integrantes de la Federación Estudiantes Universitarios que se presentaron a algunas casillas como observadores no oficiales, portando na calcomanía con la leyenda "Observador FEU #SíALaCiclovía", mientras que los observadores oficiales debían portar un gafete acreditado por el IEPC, por lo que se les pidió a los jóvenes se retiraran para no influir en el resultado de las votaciones.



Además un colectivo de al menos una decena de ciclistas, se dio paso por algunas de las calles donde se ubicaban las casillas, manifestar su postura bajo la protesta "Sí a la ciclovía".



LAS FRASES:

"Yo voté a favor porque yo no puedo agarrar un carro, no es conveniente para mí ¿verdad?. Creo que si dejan la ciclovía habría más bicicletas y más gente involucrada en ese tipo de cosas" -Carlos Barragán, 12 años



"Voté a favor por un modelo más incluyente de movilidad, las ciclovías deben de apoyar a que todos convivamos dentro de la ciudad, sin excluir los carros porque también son una necesidad debido a las largas distancias" -Lange Lepe, 28 años



"Voté en contra para que la quiten porque hay mucho tráfico, porque muchos reniegan por el paso, a ver qué se puede hacer porque estorba cuando uno va a hacer los mandados"

-Alicia Castillo, 63 años.



"Yo voté para que la ciclovía se quede porque yo ando en bici, todavía con llantitas, pero creo que algún día la voy a utilizar" -Brayan Pérez, 7 años



"Yo voté en contra. ¿Por qué no se esperaron a acabar con todas las obras de revolución?. Lo que hacen es que toda la gente que se iba por Revolución se vaya por Marcelino García Barragán y con la ciclovía se hace mucho tráfico". -Carmen

SABER MÁS

Cualquier persona que pueda ingresar por su cuenta a la casilla puede participar en la consulta, sin importar si son menores de edad o viven en otras colonias o incluso otros estados. No es necesario presentar identificación oficial.

Las casillas funcionarán hasta las 18:00 horas de este domingo. El mapa de su ubicación puede consultarse en el sitio: www.bit.ly/MapaCasillas

