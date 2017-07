Hacen entrega de los premios 'Telcel y LG te ponen al volante'

Los ganadores acudieron al módulo de Avenida Américas para recibir las llaves de sus autos

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- Telcel cumple lo que promete y para muestra, María Luisa Íñiguez, originaria de la ciudad de Colima, viajó al Centro de Atención a Clientes de Telcel, ubicado en Avenida Américas, para recibir las llaves de un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2017, luego de convertirse en la ganadora del primer lugar del concurso “Telcel y LG te ponen al volante” que se ha realizado por diferentes etapas en toda la República mexicana.

La misma suerte tuvo Cristian Fernando de la Cruz, de 26 años de edad, quien al resultar ganador del segundo lugar recibió de las manos del director regional de Telcel, el ingeniero Hugo Gastélum, un vehículo Figo de último modelo.

La entrega de los premios finalmente llegó después de una amplia convocatoria para que los clientes de Telcel registraran de un celular LG en plan con Telcel y así ser seleccionados en un sorteo y superar diferentes dinámicas para hacerse acreedores a uno de los dos automóviles, respectivamente.

“Fui a renovar un plan con Telcel y ahí me di cuenta de las nuevas promociones que tenían con los equipos LG y decidí renovar también mi teléfono. El promotor me explicó la dinámica del concurso, me inscribí y participé. Después me llamaron para decirme que era ganador, al principio estaba un poco incrédulo, pero es una realidad que estoy recibiendo mi premio”, explicó Cristian Fernando de la Cruz al señalar que es la primera vez que se suma a un concurso de Telcel, compañía a la que está afiliado desde hace seis años.

En el caso de María Luisa Íñiguez, la ganadora del primer lugar destacó que fue a través de una tienda departamental con punto de venta de Telcel donde compró su nuevo equipo LG y renovar su plan con Telcel. Posteriormente concluyó toda la dinámica de la convocatoria en otro punto autorizado por Telcel y así resultó ganadora del máximo premio.

LA FRASE

"Nunca había participado en una dinámica de Telcel, yo me enteré porque quería comprar un nuevo teléfono y fui a una tienda donde conocí la promoción, decidí participar, compré un LG y tuve mucha suerte, pasé muy bien las etapas."

María Luisa Íñiguez, ganadora del primer lugar del concurso