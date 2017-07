Falta de dictámenes atora las licencias para espectaculares

Aunque hay interés en hacer el pago, este no se puede realizar por falta de trámites

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- El exceso de trabajo en las dependencias tapatías derivado de la modificación del Reglamento de Anuncios a finales de 2015 que implementó nuevas medidas, tiene atorada la emisión de permisos para dueños de anuncios espectaculares en la ciudad.

Los dueños de 812 carteles publicitarios solicitaron en tiempo, entre enero y abril, su licencia municipal o renovación, pero no han emitido el pago de la misma porque faltan los dictámenes que deben emitir las dependencias de Proyectos del Espacio Público, de Ordenamiento del Territorio, de Movilidad y Transporte, y la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

“Se tiene que sacar una serie de dictámenes que en un primer momento involucraron a seis dependencias (ahora sólo cuatro) y sacarlo en un lapso de uno o dos meses es prácticamente imposible. Además no todas las personas piden sus dictámenes en tiempo y forma”, señaló Omar Vargas Amezcua, director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara, quien agregó “si a eso le sumamos la carga de trabajo normal que tienen las dependencias, está un poco colapsado”.

Por eso todos los tipos de anuncios ya sean espectaculares, pantallas o estructuras de cartelera de piso, así como los giros que también contengan este tipo de instalaciones, que hayan solicitado una nueva licencia o su refrendo en ese periodo, sin respuesta, estarán exentos del recargo por pago extemporáneo.

“Más que la exención del pago de recargos es la no causación por una causa imputable a la autoridad que es derivado a un dictamen técnico que pagaron de acuerdo a la Ley de Ingresos pero que no se emitió en el periodo establecido para el refrendo de la licencia”, expresó.

LA FRASE

"Sí ha habido casos en los que sí fueron multados pero al igual que los recargos, al momento en el que tengan un dictamen favorable, les será eliminada la multa".

Omar Vargas Amezcua, director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara

REFRENDO

Sólo 11 hicieron trámites entre enero y febrero

La mayoría de los dueños de anuncios espectaculares se esperaron hasta el final para hacer sus trámites. Solamente 11 realizaron su solicitud para obtener autorización o refrendo durante enero y febrero.

De acuerdo a la acción ejecutiva firmada por el presidente municipal Enrique Alfaro y que se publicó en la Gaceta Municipal el 29 de mayo, el tesorero Juan Partida emitió una prórroga con carácter general para ampliar el periodo de refrendo de licencias de anuncios hasta el día 28 del mes de abril de 2017 para la realización de los trámites respectivos. Periodo durante el cual los otros 801 acudieron a hacer sus solicitudes. Sin embargo, las 812 personas accederían a la no causación del recargo por pago extemporáneo.

Una de las razones de proliferación de anuncios espectaculares y de gran formato en la ciudad fue la emisión de afirmativas fictas por parte del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) a favor de los empresarios. Estos recursos eran motivados por la falta de respuestas en tiempo y forma de la autoridad a los trámites.

Omar Vargas Amezcua, director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara, aseguró que él no tiene conocimiento que en esta administración se haya registrado alguna impugnación por la no contestación o la falta de dictamen durante el periodo establecido para el refrendo de licencias.

El funcionario municipal indicó que la Dirección de Inspección y Vigilancia tiene un listado de las personas que no han podido hacer el pago de su licencia por no contar con los dictámenes correspondientes para que no sean multados.

Vargas Amezcua dijo que si bien los dictámenes técnicos los emiten otras dependencias, la Dirección de Ingresos sí está preocupada porque los emitan con mayor celeridad.

Cargos por exención

El director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara, Omar Vargas Amezcua, indicó que la tasa de recargos por la exención de pagos de las licencias de espectaculares equivale a 1% mensual del costo de la licencia. En total se perdonan dos millones 95 mil 893 pesos a los 812 anuncios que se tienen pendientes siempre y cuando paguen a tiempo, una vez que sean notificados.



Suman mil 300 multas contra anuncios

Durante 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara aplicó mil 349 multas a publicidad no permitida como banderines, anuncios en bardas, lonas, rotulados en fachadas, mantas y volantes.

Además se retiraron 28 anuncios espectaculares y 549 vallas publicitarias sin licencia. La mitad de los espectaculares retirados durante este año se hizo gracias a acuerdos. Si el municipio es el que realiza la maniobra, se hace una inversión de hasta 85 mil pesos por retiro.

En la capital del Estado hay 472 anuncios espectaculares con aval del municipio y tan sólo 10 pantallas. En el último año sólo se instalaron 144 vallas bajo el nuevo reglamento.

A inicios de 2016, entró en vigor un nuevo reglamento de anuncios en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A DETALLE

Costo de licencias para anuncios

• I. Anuncios sin estructura soportante tipo toldo; gabinete corrido; gabinete individual por figura; voladizo, rotulado, adosado y saliente; por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

De hasta cinco metros cuadrados: $54.

Por metro cuadrado excedente: $104.

• II. Anuncios adosados o pintados no luminosos en placas de nomenclatura o señalamientos de propiedad municipal, porcada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $4.20.

• III. Anuncios en casetas telefónicas, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $90

• IV. Anuncios en parabuses y mupiteles, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $435

• V. Anuncios publicitarios sobre puentes peatonales, de acuerdo al reglamento aplicable en la materia, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $983.

• VI. Anuncios instalados en semiestructuras de poste menor a 30.48 centímetros de diámetro o lado (12”); de estela o navaja y de mampostería; independientemente de la variante utilizada; por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $300.00.