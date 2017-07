Usa cuatro veces sistema de Semov para quejarse; no recibe respuesta

Usuaria reporta a dos operadores del transporte público que manejaban a exceso de velocidad, a uno que fumaba y a otro que la agredió verbalmente

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Alejandra Delgadillo afirma que ha utilizado Contacto Semov para quejarse en cuatro ocasiones del mal servicio que ofrecen los choferes de la ruta 640, que usa para llegar a su trabajo. Sin embargo, no recibió respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Alejandra cuenta que en dos de ellas reportó a operadores que manejaban a exceso de velocidad, en otra señaló que el conductor fumaba y escuchaba música a alto volumen, y en la última denunció una agresión verbal por parte de un chofer.

Sin embargo, dice que cuando ingresó su inconformidad en la página de internet de la dependencia estatal, el sistema le respondió que la fecha no se anotó correctamente.

“El sistema es totalmente ineficiente. Lo que yo esperaba era saber el seguimiento, que me dijeran ’oye, sí se le suspendió o este chofer ya no maneja en esta ruta’. A este chofer que me agredió verbalmente lo vi a la semana. Me tocó volver a subirme a una unidad con él”.

Este medio de comunicación publicó que los comentarios de los usuarios contra el transporte público vía el sistema en internet de la Semov llegan a los escritorios de los transportistas responsables, pero no existen mecanismos para sancionar o garantizar que se corrijan las faltas.

Gustavo Flores, director de Transporte Público, reconoció que a pesar de que canaliza un oficio a las empresas para exigirles una solución, el porcentaje de efectividad de este mecanismo es bajo.

“La empresa nos manifiesta una acción correctiva, a lo mejor un día sin goce de sueldo, una suspensión, dependiendo el caso, alguna medida disciplinaria que también venga en sus contratos colectivos de trabajo, pero a veces sí hay rutas que son muy recurrentes. Les dices ‘te mando quejas y quejas y quejas y sigue la misma ruta operando mal’, pero hasta ahorita la ley y el reglamento no me facultaban para hacer nada más”.

Desde 2016, la Semov recibió 500 denuncias por el mal servicio. Entre el listado de reportes destacan los de pasajeros que se quejaron porque los operadores los maltrataron, no respetaron la entrega de transvales, cobraron tarifas superiores, manejaron a exceso de velocidad y porque entregaron boletos que no coincidieron con la ruta.

