Multas por no verificar, hasta 2018: Aristóteles

El mandatario estatal advirtió El mandatario estatal advirtió que quien incumpla la verificación en 2017 deberá pagar una multa al tramitar el refrendo el próximo año

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, aclaró que las multas a los automovilistas que no afinen o verifiquen sus vehículos empezarán a hacerse efectivas a partir del 1 de enero de 2018.

“El programa de verificación se estará articulando (en lo que resta de 2017), pero yo me comprometí a que el programa estaría articulado hasta el siguiente año con el nuevo modelo”, declaró en entrevista con este medio.

Durante 2017, el Gobierno estatal encabezará una campaña preventiva donde se invitará a la población a verificar sus automóviles, y se darán incentivos a quienes afinen sus unidades, aunque no se detalló en qué consistirán esos incentivos.

Sandoval Díaz advirtió a la ciudadanía que se multará a quienes no tengan verificado su vehículo al momento de hacer los trámites relacionados en 2018, como el pago del refrendo.

“Si en este año verificas, el siguiente año no tendrás problemas. Pero si no verificaste este año, seguramente cuando vayas a tu refrendo se te va a cobrar una infracción en el 2018. Quien no verifique en este año, se le hará un cargo cuando vaya a hacer todos sus trámites”, comentó.

El pasado miércoles se anunció el fin de la veda al programa estatal de verificación vehicular, aplicada a inicios de 2017. La titular de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruíz Mejía, anunció que se reactivará el modelo de afinación vehicular en talleres autorizados y se aprobará el nuevo esquema de verificentros para tener todo listo el próximo año.

Según datos del organismo estatal, solo 13% de los automóviles de la Zona Metropolitana de Guadalajara está afinado y verificado, por lo que con la campaña oficial preventiva buscarían incrementar a 30% el total de coches verificados para finales de 2017.

A nivel estatal, sólo 10.5% de los autos está verificado, es decir, 358 mil 405 de un poco más de tres millones 400 mil vehículos que circulan en Jalisco.

Aristóteles Sandoval dijo que el regreso de las multas por incumplimiento de la verificación se debe al rezago del Estado en la reducción de los contaminantes del aire, y que la veda, tomada como medida para aliviar el golpe económico derivado del “gasolinazo”, no podía ser permanente.

Según cálculos oficiales hechos a inicios de año, el nuevo modelo de verificación vehicular que se reactivará en 2018 generará ingresos de 500 millones de pesos a las arcas públicas, principalmente por medio de las multas a los automovilistas.