Falta socializar plataforma de quejas sobre transporte

Usuarios desconocen la existencia de la página web para denunciar deficiencias en el servicio

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Tras un recorrido realizado por este medio en una de las paradas de camión más concurridas, en Enrique González Martínez y Pedro Moreno, los pasajeros manifestaron no conocer la plataforma para presentar denuncias por deficiencias en el servicio.

En total se entrevistó a 10 personas y solamente una aseguró que conoce la plataforma aunque indicó que nunca la ha utilizado.

Adolfo Zárate indicó que escuchó del sistema en un noticiero local y, pese a que externó varias quejas sobre el servicio del transporte público, señaló que nunca ha presentado una inconformidad formal en la plataforma o por cualquier otro medio.

“Me ha tocado ver cómo no le dan la parada a viejitas, las ven y se pasan de largo. Yo creo que para no cobrar medio pasaje o para no tardarse”, indicó.

La plataforma para hacer denuncias del transporte público se encuentra en la dirección http://semov.jalisco.gob.mx/quejasydenuncias desde noviembre de 2013. Ésta pone a disposición de la ciudadanía un formulario de al menos 14 casillas en las que se debe especificar, entre otros, nombre, correo electrónico, domicilio y el reporte. También proporciona la opción de subir archivos como imágenes o videos que tengan relevancia al reportar los hechos.

Por su parte, Laura Coronado aceptó que no conoce la plataforma aunque indicó que sí ha presentado varias quejas de forma telefónica. Ella toma la ruta 142 y asegura que es una práctica común que los choferes no quieran dar la parada.

Ricardo Arias, quien tampoco conoce la herramienta y nunca la ha utilizado, señaló que una vez trató de levantar una queja llamando al número de teléfono que tienen algunas unidades en su interior.

“¿Ya ves ese teléfono que dice quejas y sugerencias? Una vez hablé y nunca me contestaron”.

En el mismo tenor se expresó Guadalupe Rodríguez, quien aseguró que conoció la plataforma de denuncias cuando fue abordada por este medio durante el recorrido. Ella señaló que uno de los males que se padece como pasajero del transporte público es el exceso de velocidad con el que manejan los choferes.

“Manejan a exceso de velocidad, muy rápido y luego a veces hacen arrancones entre ellos. Nos traen todos zangoloteados”.

EL DATO

Las quejas más comunes

• Negación de servicio.

• Maltrato por parte del conductor.

• No respeta ruta.

• Poca frecuencia de paso.

• Exceso de velocidad.

• No entrega boleto.

TELÓN DE FONDO

Camiones dejan 16 heridos por semana

El 27 de junio, este medio de comunicación publicó que desde enero hasta dicha fecha los accidentes en los que estuvieron involucradas las unidades del transporte público que operan en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, dejaron 405 heridos: 16 a la semana.

En ese entonces, el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, indicó que en este periodo hubo 224 de estos eventos que también provocaron la muerte de 17 personas. Entre ellas hubo 13 peatones, dos ciclistas y dos motociclistas.

Esta cifra fue menor a la reportada el año anterior. De acuerdo con las estadísticas de la dependencia estatal, entre enero y junio de 2016 se apuntaron 336 incidentes con 611 lesionados y 24 muertos.

El pasado 25 de junio, un chofer de la ruta 54-A intentó ganarle el paso a un tren en San José El Verde, en El Salto, y provocó un accidente. El camión recibió un impacto en la parte trasera. Según la Semov, este hecho dejó al menos 10 personas lesionadas.

Este incidente no es el primero en el que un operador del transporte público acelera para ganarle el paso a un ferrocarril. El 25 de febrero, una unidad de la ruta 186 chocó de frente con un tren cuando circulaba sobre la carretera Lomas de la Tejada, a la altura del fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco. En esa ocasión el conductor y un pasajero fueron trasladados, en estado de regular a grave, a un centro hospitalario.

LA VOZ DEL EXPERTO

Crear cultura de denuncia, clave para mejorar sistema

Andrés Valdez (Académico de la UdeG)

El investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) afirmó que para que el sistema de quejas contra el transporte público funcione correctamente, es necesario que las autoridades refuercen la cultura de la denuncia al ofrecer soluciones para los inconformes.

“A lo que le tiene que apostar es a la construcción de una cultura de denuncia ciudadana. Desgraciadamente no la hay en otras áreas”.

Valdez destacó que la página de internet es una buena alternativa; sin embargo, no toda la gente tiene acceso a esta plataforma. Resaltó que la Secretaría de Movilidad (Semov) debe hacer el procedimiento más accesible, apostarle a la creación de aplicaciones y a la instalación de buzones de denuncia a los que no puedan tener acceso los choferes.

Agregó que el Gobierno estatal debe ocuparse de garantizar que se da atención y seguimiento a sus denuncias.

“En la medida en que sea muy engorroso, complicado y burocrático, la gente le pierde fe, ya no le da credibilidad y finalmente terminan por fracasar estos conductos o medios para tratar de fomentar la denuncia ciudadana”.