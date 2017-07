Comisiones engordan gasto en el Congreso

Aunque afirman que hay mayor control, los diputados presidentes de las comisiones y comités disponen este año de casi tres millones de pesos

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Además de tener un sueldo mensual de 109 mil pesos brutos, aguinaldo de 50 días, recursos para combustible, traslados, viáticos y hasta 17 plazas por diputado, los legisladores de Jalisco tienen a su disposición una bolsa anual de dos millones 795 mil pesos para el gasto de las comisiones y comités que presiden.

Sin embargo, no todos los diputados que presiden las 37 comisiones y siete comités transparentan el destino del recurso que ejercen: solo una minoría rinde cuentas del gasto a través de la publicación de facturas, según una consulta del portal oficial del Legislativo.

Los diputados desembolsan en bocadillos y fruta para reuniones de trabajo y sesiones de comisión, arreglos florales, gasolina, casetas, boletos de avión, reparación de vehículos, papelería, cursos y en la renta de mobiliario, maestros de ceremonia y sonido para la organización de foros, eventos y congresos.

En la anterior legislatura, Miguel Castro, ex coordinador de la bancada del PRI, propuso no ejercer los 65 mil pesos anuales a los que tienen derecho los diputados que presiden alguna comisión o comité, pero quedó en letra muerta y tres años después siguen gozando ese privilegio.

El único cambio implementado este año, a decir de Aldo Ramírez Ulloa, director de Control presupuestal y financiero del Congreso, fue la aprobación de lineamientos para el manejo del presupuesto de comisiones y comités con el fin de “tener un mayor control” del recurso ejercido, pues anteriormente los diputados no tenían que rendir cuentas ni comprobar el gasto.

De acuerdo con los lineamientos aprobados en enero pasado, el monto autorizado anual para cada comisión y comité es por 65 mil pesos, que deberá ser aprobado por la Comisión de Administración al inicio de cada Legislatura y será el mismo monto durante los tres años siguientes. Sin embargo, Ramírez Ulloa aclara que el año pasado los legisladores no gastaron el total del monto asignado, “únicamente se ejerció la cantidad de 800 mil 765 pesos porque no todos requirieron el recurso. Lo que no se utiliza se queda en las economías del Poder Legislativo”, pues los nuevos lineamientos marcan que si por alguna razón no se ejerce en su totalidad el presupuesto anual asignado, “no podrá acumularse al siguiente ejercicio fiscal”.

Aclara que existen diputados que no ejercen el recurso, lo que no quiere decir que sus comisiones no trabajan, pero ponen la muestra y absorben el gasto de su bolsa. Entre los ejemplos, según el listado compartido por la dirección con datos de 2016, destacan las comisiones de Desarrollo Económico; Seguridad Pública y Protección Civil; Innovación, Ciencia y Tecnología; Gobernación; Juventud y Deporte; Puntos Constitucionales y Recursos Hidráulicos y Pesca.

El director explica que anteriormente el recurso se entregaba directamente a los diputados: “Lo gastaban libremente, todavía el año anterior cuando llegamos así se ejerció… en este año ya no”.

Hoy, cuando solicitan recursos para cumplir con el trabajo de comisiones o comités, los diputados están obligados a solicitarlo a la Secretaría General para que se encargue de la compra y contratación del gasto o servicio requerido. Además, cada comprobante fiscal o recibo de dinero debe traer la firma del presidente de la comisión o comité, quienes deberán explicar el concepto de pago, aunque no todas las comisiones publican a detalle el concepto de pago ni las facturas.

La fracción del PRI respondió que el tema del gasto en comisiones le compete a la Secretaría General del Congreso. El PAN no contestó.

Las comisiones y comités que más gastaron en 2016

Organismo Gasto anual Comisión de Derechos Humanos 65,199.70 Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial 64,899.60 Comité de Peticiones y Atención Ciudadana 64,767.20 Comisión de Responsabilidades 63,276.70 Comisión de Asuntos Electorales 57,150.60 Comisión de Justicia 55,215.10 Comisión de Desarrollo Regional 50,263 Comisión de Cultura 43,486.80 Comisión de Asuntos Indígenas 39,151.80 Comisión de Educación 38,015.30

Las que menos gastaron

Organismo Gasto anual Comisión de Trabajo y Previsión Social 34.8 Comité de Planeación del Poder Legislativo 208.8 Comisión de Ganadería 417.6 Comisión de Desarrollo Urbano 459.3 Comisión de Asuntos Migratorios 487.2

CASOS

El gasto del Comité de Relaciones Interparlamentarias, a cargo de Hugo Contreras, asciende a 26 mil pesos en 2016, entre boleto de avión, arreglos florales, malla, escenario y mamparas.

En 2016, la Comisión de Asuntos Indígenas, a cargo de Fela Pelayo, gastó 38 mil pesos, pero no se menciona en qué ni se adjuntan las facturas en la página del Congreso.

El Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial gastó 42 mil 340 pesos para “30 traslados de estudiantes al Congreso para el proyecto del diputado Hugo Rodríguez Díaz” y otros 15 mil pesos en la compra de sándwiches y fruta para 518 personas.

INFORMAN A MEDIAS

De acuerdo con el Artículo 99 del reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, el diputado que preside una comisión o comité debe rendir un informe semestral a la Secretaría General para que ésta publique en medios electrónicos la información sobre el ejercicio de los dos millones 795 mil pesos que disponen al año.

Sin embargo, la Secretaría General y las comisiones cumplen a medias con publicar el gasto global ejercido, así como las facturas o recibos expedidos a nombre del Poder Legislativo. De las 37 comisiones legislativas, 14 cumplen a medias con publicar el gasto.

Las más omisas, porque desde el año pasado no han publicado sus informes de gastos, son las comisiones de Innovación, Ciencia y Tecnología (a cargo del diputado Edgar Bañales); Desarrollo Agrícola (Salvador Arellano); Desarrollo Urbano (Ramón Demetrio Guerrero); Gobernación (Jorge Arana); Juventud y Deporte (Susana Barajas); Movilidad y Transporte (Omar Hernández); Igualdad de Género (Guadalupe Morones); Responsabilidades (Pilar Pérez Chavira); Trabajo y Previsión Social (Claudia Delgadillo). También el Comité de Adquisiciones de bienes, servicios y enajenaciones (María Elena de Anda).

Otras comisiones como la de Seguridad Pública y Protección Civil (que preside Antonio López Orozco), de Desarrollo Regional (Mónica Almeida), de Justicia (Saúl Galindo), de Familia y Desarrollo Humano (Isaías Cortés) y la de Recursos Hidráulicos y Pesca (Anahí Olguín) sí publican informes de 2017, pero sobre el año pasado no hay rastro del recurso que erogaron.

En cambio, las que sí actualizan el gasto son las comisiones de Vigilancia (Hugo Ruiz Esparza), Administración (María Elena de Anda), Turismo (Juan Carlos Anguiano), Participación Ciudadana (Pedro Kumamoto), Educación (José García Mora), Cultura (Kehila Escalante), Salud (Consuelo Robles), Readaptación social (Martha Villanueva), Asuntos Indígenas (Fela Pelayo), Desarrollo Forestal (Irma de Anda) y Fomento Artesanal (Lourdes Martínez).

También cumplen las comisiones de Asuntos Electorales (Erika Ramírez), Asuntos Metropolitanos (Augusto Valencia), Derechos Humanos (María del Refugio Ruiz), Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Arceo), Planeación para el Desarrollo (Hugo Castellanos), Puntos Constitucionales (Rocío Corona), Asuntos Migratorios (Juana Ceballos), Desarrollo Económico (Miguel Monraz), Desarrollo Municipal (Adriana Medina), Ganadería (Felipe Romo), Hacienda y Presupuestos (Ismael del Toro) y la Comisión especial para la Gestión del Agua (Mónica Almeida).

A los cumplidos se suman los comités de Biblioteca, Archivo y Editorial; Peticiones y Atención Ciudadana; Proceso Legislativo; Transparencia y Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales.

Entre los gastos más onerosos reportados en 2016 destaca un vuelo redondo de 39 mil 449 pesos ejercidos por la Comisión de Asuntos Electorales; 38 mil pesos por la Comisión de Asuntos Indígenas, aunque no se menciona en qué se gastaron; 30 mil pesos en arreglos florales, noches de hospedaje, pasajes de avión y renta de escenarios y sonido, a cargo del Comité de Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales.

En 2017, el Comité de Peticiones y Atención Ciudadanas ha ejercido 48 mil 909 pesos en libretas, banners, volantes, chalecos y playeras, mientras que el Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial ha gastado 42 mil 340 pesos en el pago de “30 traslados de estudiantes al Congreso para el proyecto del diputado Hugo Rodríguez Díaz” y 15 mil pesos para la compra de sándwiches, jugos y fruta.

“No hay partida específica”

Aunque el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que las comisiones legislativas de Jalisco tienen un presupuesto aprobado, Aldo Ramírez Ulloa, director de Control presupuestal del Congreso, sostiene que no hay una partida etiquetada para tal fin, “el recurso sale de una partida genérica, los 65 mil pesos de cada comisión y comité están dispersos en la totalidad de las partidas”.

Por el contrario, explica que dependiendo del concepto del gasto corresponde la partida de la que se obtiene el monto solicitado. Por ejemplo, si se trata de viáticos o gasolina, el recurso se cubre con la partida de viáticos o combustible; o si se trata de la organización de un evento o foro existe otra partida “Congresos y convenciones”, que dispone este año de un millón 373 mil pesos.

Aunque la Secretaría General del Congreso, las comisiones y comités cumplen a medias con su obligación de publicar los informes de gastos, Aldo Ramírez aclara que, desde el año pasado hasta la fecha, todas las comisiones han comprobado los gastos, “constantemente les requerimos la comprobación para vigilar que no se excedan, cada mes tienen que comprobar si se ejerció o no el recurso”.

Para solventar las omisiones en la rendición de cuentas, la Dirección control presupuestal y financiero proporcionó un listado del gasto ejercido por comisiones y comités durante el año pasado. El de 2017 no se presentó.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben desaparecer o fusionarse

Alberto Bayardo (coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO).

Alberto Bayardo propone realizar una reingeniería en la operación de las comisiones, pues opina que podrían fusionarse y reducirse. Por ejemplo, en la Legislatura anterior, el Observatorio encontró que la Comisión de cultura sólo sesionó cada tres meses, cuando deben hacerlo por lo menos una vez al mes, por lo que propone fusionarla con la de Educación para reducir gastos operativos y materiales.

La propuesta sería que hubiera una comisión por cada secretaría de Gobierno del Estado, “para que puedan darle un seguimiento más puntual a lo que hace el gobernador y cómo ejerce los recursos, pues al tener toda esa dispersión de comisiones se hace muy complicado”.

El hecho de que el Congreso sea uno de los que tienen más comisiones, opina, obedece al afán de que cada diputado tiene una comisión con presupuesto asignado: “No hay una lógica racional en ese sentido, el interés de tantas comisiones está muy claro”.

En lo que refiere a la transparencia y rendición de cuentas del gasto ejercido por las comisiones, considera necesario que dispongan de un presupuesto; sin embargo, debe haber planeación y sobre todo rendición de cuentas en el gasto.

