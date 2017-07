Crean comisión especial para coordinar reformas anticorrupción

Coordinará los trabajos de dictaminación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- A solicitud de la fracción del PAN, los diputados aprobaron la integración de una comisión legislativa especial que coordinará los trabajos de dictaminación de las leyes secundarias para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Esta comisión no podrá dictaminar, pero se le dieron atribuciones para conocer y analizar los proyectos relacionados con el SEA.

La diputada panista, Pilar Pérez Chavira, preside la nueva comisión que está integrada por los legisladores Hugo René Ruiz Esparza y Rocío Corona del PRI, Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano, el diputado independiente Pedro Kuamamoto, Erika Ramírez del Partido Verde y José García Mora de Panal. Los trabajos de la comisión durarán el tiempo que le lleve a los legisladores revisar y elaborar los dictámenes de las reformas anticorrupción.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Monraz, explicó que se seguirán dos etapas de la revisión de las reformas del SEA. La primera con la aprobación de las reformas constitucionales, antes del 18 de julio. La segunda etapa durante los próximos meses, con la aprobación de las leyes secundarias y los nombramientos pendientes.

"Está comisión en esta primera etapa estará coordinando, no podrá dictaminar. En un futuro esperemos que se quede de manera permanente, el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción no termina con los nombramientos, no concluye con la aprobación de leyes sino tendrá que darles un seguimiento muy formal a los objetivos del sistema estatal", argumentó Monraz.

Además, los diputados iniciarán este viernes los trabajos de la mesa legislativa denominada de "Gobernanza en el Sistema Anticorrupción", a la que convocaron a diferentes autoridades que se encargarán de operar el SEA, grupos de la sociedad civil, académicos y representantes de organismos empresariales. Se pretende que esta mesa pueda opinar y participar en la definición de las modificaciones de leyes pendientes.

