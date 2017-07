Sólo se requieren 51 hectáreas de El Zapote para ampliar Aeropuerto

El GAP necesita 319 hectáreas, de las que la mayor parte se encuentra en otros ejidos

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- De acuerdo a planos preliminares proyectados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), las autoridades federales sólo necesitan negociar por 51 hectáreas más con el ejido El Zapote para la ampliación a una segunda pista y no las 137 que los ejidatarios habían dicho que se requieren de sus terrenos y por las cuales no negociarían si antes no les pagan las 307 hectáreas que reclaman.

Esto manifestó el director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Jalisco, Salvador Fernández Anaya. "Son cerca de 319 hectáreas los nuevos terrenos que requeriría para la construcción de la segunda pista y ampliación de sus terminales y edificios, de tal manera que ellos en ese estudio tienen que evidenciar a la Secretaría que hay una factibilidad técnica, que hay una factibilidad económica, que sí es redituable esa inversión, y que hay una factibilidad social".

Esto es el 16% del total de terrenos que necesitan, un área mínima, toda vez que el resto está en otros ejidos en los alrededores del Aeropuerto como lo son Santa Cruz del Valle, Las Juntas y de Ignacio Zermeño.

El director explicó que actualmente no se han hecho las gestiones oficiales para la ampliación de la terminal aérea, pero que de solicitarlo así el GAP se iniciarán las gestiones para obtenerlas. Incluso las 51 que necesitan de El Zapote.

"Aquí la ventaja que se tiene es que esas 51 hectáreas están ya con posesionarios, entonces la negociación en su caso no sería con el núcleo agrario sino que sería con cada dueño de cada parcela en una negociación de compraventa".

Insiste SCT en que ya pagaron

El acuerdo emitido el 30 de junio pasado por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Jalisco estableció que los reclamos de los ejidatarios ya fueron solventados, según lo dicho por el director del Centro SCT.

En principio, la garantía de audiencia que exigían ya quedó acatada, dice el acuerdo; sobre el decreto expropiatorio, quedó en firme y por ende son terrenos federales; y no se le vinculó a los responsables a fijar un monto determinado. "Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente", es decir, que se dio como concluido.

Según explicó Salvador Fernández, se han pagado en total 57.9 millones de pesos al ejido y con eso se indemnizó por la expropiación.

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO