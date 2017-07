Tlaquepaque paga a Caabsa recolección de basura provisionalmente

Este ocurre ya que los trabajadores de Aseo Público se mantienen en paro de labores por decisión del Sindicato

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2017).- Mientras se mantiene en paro de labores los trabajadores de Aseo Público de Tlaquepaque por decisión del Sindicato, el Ayuntamiento contrató de manera provisional los servicios de la empresa Caabsa Eagle para continuar con la prestación del servicio que se vio interrumpido este martes, informó la presidenta municipal, María Elena Limón.

"Hemos rentado ya vehículos para la recolección de basura, desde el día de ayer fueron 10 vehículos, en este momento hay 20 vehículos incluyendo las camionetas propias de nosotros para andar recogiendo todas las bolsas, toda la basura que hay en el municipio".

Según las autoridades, la contratación directa de esta empresa (la cual fue involucrada en días pasados como la presunta favorita en la licitación nacional que se canceló para el servicio de recolección de basura) se debió a que fue la que más rápido tuvo unidades a disposición del municipio.

Además, fue más económica que otras propuestas, a 350 pesos la tonelada, que incluye la renta del camión, personal y el combustible. Según se estima, el municipio genera 500 toneladas diarias de basura.

Este martes, el personal de Aseo Público paró labores al parecer para aumentar la presión del Sindicato, que exige el pago de retroactivos pero del Rastro Municipal.

Y según María Elena Limón, esta presión proviene del ex alcalde. "Quien hoy se dice defensor de los intereses de los trabajadores es el mismo que nos heredó el problema. El mismo que hoy aparece como representante sindical ahora es el propio ex alcalde del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Barba, quien se presenta a las negociaciones y a las dependencias a pedirle a los trabajadores que le devuelvan el favor".

Los retroactivos, explicaron las autoridades municipales, son por concepto de pagos por destajos que datan de 2014, lo que asciende a un monto de 800 mil pesos.

Sin embargo, el Sindicato trató de negociar con el tesorero un descuento de la mitad para que con 400 mil pesos levantaran el paro, lo cual fue rechazado. Lo anterior, pese a que el pago a Caabsa por 500 toneladas diarias a 350 pesos será de 175 mil pesos diarios, es decir, que en tres días habrán superado el pago que demandaban para los trabajadores del rastro.

No obstante que los trabajadores de Aseo sí quieren trabajar, pero el Sindicato se los impide, el Ayuntamiento ya abrió 70 procedimientos administrativos contra ellos y 80 más para empleados del rastro. "No vamos a permitir que esta situación se alargue ni por estafas ni por mentiras. A las dos de la tarde yo me reuniré con personal de Aseo Público, con el personal, no con el Sindicato".

