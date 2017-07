Encharcamiento en Junta, por líneas sanitarias tapadas

El desazolve no representa costo extra a los 88 millones invertidos en la construcción del edificio

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2017).- La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) negó que el encharcamiento por agua pluvial que el lunes se presentó en el nuevo edificio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se deba a un daño en la construcción.

El problema, explica el director general de Obras Públicas, Joel Ruiz Martínez, fue ocasionado por taponamientos en dos líneas sanitarias que pasan por el terreno y se conectan por la calle Palmas.

Dijo que la empresa que construyó el edificio colaboró con el desazolve de las líneas, donde se encontró tela, material, bolsas y basura en general.

Estos trabajos no representaron ningún costo extra a los 88 millones que se invirtieron para la construcción del edificio, donde actualmente se alberga la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo. “Lo que pasó muy en particular es que, esas líneas no tienen ese uso, se azolvaron, hubo un taponamiento como tal. En particular, uno de los registros presentaba azolve y pedacera de material, producto del no usarlo, como debió haber sido en algún momento”.

Reconoce que al saber que esas líneas no tenían uso desde hacía tiempo, se hicieron pruebas de su capacidad, pero no fueron a tubo lleno.

Fue por eso que al momento en que cayó una tormenta, como la del lunes, el azolve que se acumulaba en las líneas se estancó y provocó escurrimientos de agua pluvial.

Durante el incidente, dos de las Juntas se vieron afectadas por encharcamientos, pero según el funcionario, ya quedó solucionado.

“Seguimos inspeccionando las líneas y, hasta ahorita (ayer por la tarde), aparentemente ya no tenemos ningún obstáculo en ninguna de ellas... tenemos reporte de que la Junta sigue trabajando de manera ordinaria”.