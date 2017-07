Sistecozome deja de recibir pago de subrogatarios

Esto ya que cuentan con unidades que rebasan los 10 años de antigüedad que marca la norma

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- El Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana (Sistecozome), cuya extinción se analiza en el Congreso a solicitud del Gobierno del Estado, dejó de recibir los pagos mensuales de administración a algunos subrogatarios, cuyas unidades rebasan los 10 años de antigüedad que marca la norma, lo cual genera incertidumbre jurídica.

Los camioneros no pueden proceder a la renovación de unidades porque desconocen si en el modelo de ruta empresa serán parte de una troncal, una alimentadora o de un derrotero complementario, de lo cual dependen las características de las unidades que deberán adquirir, manifestó Arnoldo Licea González, dirigente del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco.

"Llegas al Sistecozome y no te admiten el pago por el hecho de que tu unidad ya rebasa los 10 años, aquí lo que se te viene a la cabeza es que te quieren cancelar, no puede ser otra cosa", manifestó.

Existen alrededor de 50 rutas subrogadas en Sistecozome, que operan con aproximadamente dos mil 500 unidades.

Además, indicó que para transitar al nuevo modelo de transporte se les está coaccionando a comprar unidades de DINA; y se les induce a contratar el sistema de prepago con la empresa Tarjetas Inteligentes S.A. (TISA) a la que no le tienen confianza, ya que actualmente "jinetea" el dinero de los bienevales y transvales.

"Nunca nos hemos resistido a la ruta empresa, nos hemos resistido a las formas: quieren que compres camiones DINA, quieren que TISA te maneje el dinero, si se transea la lana de los bienevales que es bien poquito, ¿imagínate que tenga todo el dinero de todo el transporte? No, no, no. Queremos que las cosas se hagan con claridad", enfatizó Licea González.

En el Congreso local se analizará la solicitud enviada por el Gobierno del Estado encaminada a la extinción del Sistecozome, organismo que tiene deudas por 500 millones de pesos.

Asimismo, Licea González reiteró que requieren una tarifa emergente de nueve pesos, "ya sea pagado directamente al transportista o a través de un subsidio".

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA