Pago hecho a El Zapote no era por los terrenos

Los 40 millones que la Federación pagó en 2007 eran para mejorar vivienda y arreglar un corral

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- El pago por 40 millones de pesos hecho en 2007 a El Zapote, con el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que se finiquitó el adeudo por las 307 hectáreas que tomaron del ejido para construir el aeropuerto, no era para el pago de tal concepto, señaló Maximiliano Lomelí Cisneros, representante legal de los ejidatarios.

En una copia de la hoja 615 del recurso de revisión 298/2015 (que da fin al juicio de amparo 1788/2009) que fue mostrada a los medios, se establece que dicho pago fue para “mejoramiento de la vivienda campesina, arreglo de corral y casa ejidal, pago de asesoramiento legal y gastos de administración, ¿dónde dice pago de las tierras?”, leyó el abogado.

“Es obvio que aquí dice otro concepto el cheque, entonces bajo ese tenor, desconoce completamente que al ejido le hayan hecho algún pago (por los terrenos), inclusive como compensación”.

El pasado 20 de junio el oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, desconoció que el Gobierno federal tuviera un adeudo con El Zapote, pues ya se había finiquitado el tema con el pago de 40 millones hecho en 2007.

Para prueba citó las palabras del presidente del ejido, Nicolás Vega, durante la entrega del cheque el 22 de noviembre de 2007 de manos del entonces presidente Felipe Calderón.

“El Ejido de El Zapote queremos manifestar nuestro agradecimiento a usted, señor presidente, porque la entrega de estos recursos está resolviendo una agotante lucha de 56 años para que nuestro ejido reciba el pago indemnizatorio de 306 (sic) hectáreas expropiadas para la construcción del Aeropuerto”, citó a Nicolás Vega.

Sin embargo, Vega justificó que lo que dijo fue un escrito redactado por el Estado Mayor que le hicieron leer.

“Iba a ser el evento en la Arena VFG cuando me entregaron ese cheque, ocho días antes ya estaba el coordinador del Estado Mayor, ellos me decían lo que tenía yo que decir, ellos me llevaban diario el escrito. No querían que yo le pusiera que el ejido tenía problemas por la tenencia de su tierra, que nos faltaba un plano definitivo, me decían los señores, ‘oiga, ¿pero cómo le va a poner eso aquí al señor presidente?’”.

Así, ante el desconocimiento del adeudo, el presidente del ejido explicó que ya no negociarán las 137 hectáreas más que la SCT quiere adquirir para construir una segunda pista, sino que se concentrarán en exigir el pago de las 307 hectáreas a valor comercial.

“Ya no vamos a hacer convenios de 400 pesos el metro, como se hizo para acordar los mil 200 millones, ahí el terreno vale más de tres mil pesos metro (...). Entonces el ejido se va a avocar al avalúo, a que nos pague lo que es real y no nos interesa venderles los predios para la segunda pista”.

Para asegurarse de que no los despojarán, los ejidatarios ya cuentan con un amparo, el 1862/2017, para evitar que les quieran expropiar las 137 hectáreas. “Si ellos no llegan a un convenio con el ejido que no sueñen, que los señores no se cuenten mentiras solos, no pueden hacerlo si no llegan a un acuerdo con el ejido, y el ejido si no le pagan el tema uno jamás va a permitir el segundo”.

Las marchas, dijo, continuarán diario a las 10:00 horas y partirán desde un kilómetro antes de donde salían. También seguirán con plantones frente a las salas de espera.