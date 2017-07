Defienden consulta de planes parciales en Guadalajara

Se prevé que a principios de septiembre se aprueben los nuevos instrumentos de planeación

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Al asegurar que la consulta de planes parciales está blindada técnica y jurídicamente, el regidor del PRI en Guadalajara Sergio Otal Lobo defendió la actualización de los instrumentos de planeación urbana.

El presidente de la Comisión Edilicia de Planeación y Desarrollo Urbano aseguró que están trabajando y analizando todas las propuestas que han llegado a los puntos de consulta. Indicó que los planes parciales permitirán darle orden a la ciudad, hacerla amigable y resiliente.

El jueves de la semana anterior, un grupo de personas del Parlamento de Colonias se manifestó en el Ayuntamiento tapatío denunciando que las consultas de los planes parciales eran simuladas y encaminadas a atender la voracidad inmobiliaria.

“Sí los recibimos y se les escuchó. Lo que se les pidió a ellos, como a cualquier ciudadano, es que presenten sus propuestas por escrito”, señaló el edil priista.

“Vinieron a decirnos sus quejas y comentarios de viva voz y esto es bienvenido pero no queda plasmado en una propuesta verdadera. Incluso yo les pedí que me lo hicieran llegar por escrito pero todavía no llega a mi oficina ni a las mesas receptoras”.

Otal Lobo pidió seriedad a la hora de presentar las propuestas e inquietudes mediante un documento formal para que sea tomado en cuenta. “Algunos ya están amenazando con impugnar a pesar de que ni siquiera se han presentado las conclusiones de los planes parciales”.

El regidor recalcó la importancia de contar contar con instrumentos de planeación actualizados pues hay algunos que se elaboraron hace 15, siete y seis años. Señaló que no se puede continuar así.

“Todos se quejan del desorden que hay en la ciudad e incluso se tuvo que crear una comisión de indemnización y mitigación para darle orden a aquellos aspectos que se salieron de control. Con planes parciales nuevos tendremos certeza de todo lo que se haga en la ciudad”.

La actualización de los planes parciales comenzó el 8 de mayo con la celebración de talleres de diagnóstico. Los foros de consulta iniciaron el 4 de junio y terminarán el 14 de julio. Se prevé que a principios de septiembre se aprueben los nuevos instrumentos de planeación.

SABER MÁS

Son 53 planes parciales los que se deben actualizar.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS