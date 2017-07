Repartidores no sólo se cuelgan de la bici pública en Guadalajara

MiBici tiene una cláusula que prohíbe el usufructo comercial del sistema

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- La práctica irregular que repartidores de la plataforma UberEats mantienen al utilizar MiBici para entregar sus pedidos, no es un problema particular de Guadalajara, pues también se presenta en la Ciudad de México y en otras partes del mundo donde tienen sistemas de bicicletas públicas, de acuerdo con Mario Córdova, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

“De pronto las personas que trabajan como repartidores utilizan estos medios para trasladarse, pero en nuestro caso sí existe una cláusula que prohíbe el usufructo comercial. También hemos detectado que estos muchachos no utilizan ninguna protección”.

El director del Instituto señala que en los casos en que sean sorprendidos estos repartidores, sus contratos con el sistema MiBici debe ser anulado. “Eso no está permitido. Una vez localizando de quién se trata lo que procede es retirarles la llave”.

Córdova España indicó que al momento no se tiene planteado ninguna acción u operativo especial para identificar a este tipo de usuarios. Explicó que se instruyó a las personas que dan mantenimiento a las estaciones de MiBici y calibrando el sistema, reporten a estas personas si las ven.

“Es difícil detectarlas porque en ese momento (en que las ven) no podemos detenerlas porque se necesitaría algún procedimiento oficial, pero es muy difícil saber de qué bicicleta se trata”, señaló.

Hasta el momento no han cancelado ningún contrato de MiBici. Hizo un llamado a los usuarios que utilizan el sistema para hacer entregas a evitar esta práctica para no ser sancionados con el retiro de su llave y no afectar a aquellas personas que sí lo utilizan como medio de transporte.

“Al cargar la caja de UberEats que a su vez está haciendo publicidad a la empresa significa que están utilizando un bien público para un uso privado vinculado a esta empresa. La empresa debería hacerse responsable en el sentido de invitar a los jóvenes que se asocian a este servicio a que eviten esto”.

Este medio solicitó entrevista con Uber para conocer su posicionamiento sobre la problemática, pero declinaron atender la solicitud al señalar que no tienen información por el momento o medida alguna sobre el uso de MiBici.