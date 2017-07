Preparan pilotaje de Nuevo Modelo Educativo

Señalan que con otro esquema se pensará en una escuela diferente y permitirá escuchar a los alumnos

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Con la autonomía curricular como el centro de los preparativos, la Secundaria Técnica 1 está lista para ser una de las 66 escuelas de Jalisco que harán un pilotaje del Nuevo Modelo Educativo en el ciclo 2017-2018.

“Aquí se necesita pensar la escuela diferente y el nuevo modelo nos permitirá que la escuela escuche a los alumnos, a los maestros, en cuanto a sus habilidades e intereses, porque eso es fundamental. Gestionar la autonomía requiere un proceso que no se va a lograr de un día para otro, porque tiene que ser pensado, dirigido, incluyente y que evalúe y reflexione”, comentó Carmen Quintero Reyes, coordinadora de Desarrollo de la Secundaria Técnica 1.

También dijo que ya hace cerca de tres años que el plantel implementó actividades extracurriculares, para hacer interesante la escuela para ellos y que, en el transcurso de ellos, han concluido que lo importante es escuchar a los alumnos, abrir espacios y atender los intereses de los docentes, para que todos estén en sintonía. Lo que cambiará es que el nuevo modelo les dará la oportunidad de tener esas actividades dentro del espacio de clases.

“El Nuevo Modelo nos da la oportunidad de poder afianzar este tipo de estrategias, que ayudarán a los alumnos a integrarse realmente en su formación. Si nosotros seguimos realizando el mismo tipo de prácticas, sin tomar en cuenta a docentes, padres de familia, alumnos y directivos, pues no vamos a avanzar”, resaltó Guadalupe del Rosario Guerra, jefa de Enseñanza de la Dirección de Secundarias Técnicas.

El director de la escuela, Guillermo de la Torre Córdoba, aseguró que casi todos sus docentes de tecnología están capacitados en robótica, además de tener maestros de educación financiera y de artes.

“Lo que necesitamos es volver atractiva la escuela para los alumnos, en donde ese muchacho que, a lo mejor, no se aplica tanto en una clase, pudiera desarrollarse en una actividad en artística o de deporte”, dijo Raúl López Déniz, director general de secundarias.

Propone que las escuelas, además de dar los conocimientos necesarios de español, matemáticas e inglés, tengan un espacio de autonomía.

HAY ALGUNOS RETICENTES, PERO DEBEN CAMBIAR POR EL BIEN COMÚN

El reto será cambiar paradigmas

A pesar de haber una gran disposición por parte de los docentes de la Secundaria Técnica 1, para realizar el pilotaje del Nuevo Modelo Educativo, aún hay quienes se resisten al cambio. Es por eso que Guillermo de la Torre Córdoba, director del plantel, ve esto como un reto para la implementación.

“Esto viene a cambiar su forma de enseñar y, claro está, como cualquier humano, tienen sus reservas (los docentes). Yo lo que creo es que el cambiar paradigmas es lo más difícil, habrá que informarse bien sobre lo que implica el modelo y, de ahí, trabajar”.

Además, Víctor Manuel Sandoval Aranda, coordinador de Educación Básica, aseguró que el desconocimiento, por parte de los propios docentes, del modelo genera un obstáculo. “Hay veces que los compañeros nos confrontan, pero es que no saben de qué trata la propuesta y, a partir de eso, yo no puedo discutir, no puedo proponer. Se vale hacer propuestas, pero a partir del conocimiento y la comprensión del modelo”.

Mientras que para Carmen Quintero Reyes, coordinadora de Desarrollo de la Secundaria Técnica 1, el reto será compartir lo aprendido en el pilotaje con las demás escuelas del país. “Yo no sé cuántas escuelas haya, pero no sé cómo nuestra experiencia va a dialogar con todas, cuando todas tienen una gran diversidad y distintos contextos”.

El pilotaje comenzará en el ciclo 2017-2018 y son 66 las escuelas de Jalisco que estarán en él, con el fin de comentar cómo lo hicieron, qué se puede implementar a corto plazo y cuáles son las oportunidades y retos que encontraron.