Motoladrones atacan a mujeres en Tlaquepaque

Los delincuentes también asaltan a cobradores y repartidores entre las 11:00 y las 18:00 horas

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- El 31 de marzo pasado, a las 08:30 horas, Elizabeth García llegó a la zona de El Álamo. Estaba ahí a esa hora porque su esposo, trabajador de la zona, le daría dinero para hacer unos pagos.

Elizabeth bajó de la unidad del transporte público que la llevó hasta esta zona de Tlaquepaque y caminó por la banqueta hacia el edificio en el que su marido ya la esperaba. Cuando sacó el celular para avisar de su arribo, un joven que ya la había visto bajó de una motocicleta y se lo arrebató. Ella lo persiguió y luego gritó para que alguien la ayudara. Sin embargo, nadie la auxilió. El asaltante volvió a la moto, en la que un cómplice ya lo esperaba.

Desde el 1 enero de 2013 hasta el 12 junio de 2017, el Ayuntamiento de Tlaquepaque registró 412 reportes de robo que llevaron a cabo los motoladrones en 30 colonias del municipio, entre ellas El Álamo.

A través de un informe, la Policía de Tlaquepaque reconoció que estos delincuentes aprovechan los horarios de entrada y salida de la escuela y del trabajo para asaltar a las mujeres. La corporación indicó que 80% de las víctimas es de este género.

Por otra parte, señaló que de las 11:00 a las 18:00 horas los motoladrones acechan a repartidores y cobradores, de los cuales 80% corresponde a hombres.

Entre los perímetros que más afectaciones tienen por este tipo de prácticas ilícitas también están el Centro, Jardines de la Paz, San Martín de la Flores, Camichines, Residencial La Soledad, Rancho Blanco, San Pedrito, El Tapatío, Las Liebres y Fraccionamiento Revolución.

En febrero de 2016, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, lanzó la Alerta de Violencia contra las Mujeres en ocho municipios, uno de ellos fue Tlaquepaque.

Entre las acciones de urgente aplicación que se definieron estuvieron implementar el Protocolo Alba, crear una unidad de reacción y búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, fortalecer la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo y la generación de un área especializada en el número telefónico 066.

Tonalá y Guadalajara no son la excepción

Paola Gil cuenta que hace dos meses, mientras caminaba por los alrededores de la Central Nueva, en Tonalá, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a ella. Como hablaba por celular, el que venía atrás estiró el brazo e intentó arrebatárselo. Ella se resistió y lo tumbó.

“El tipo se enojó. Me jaló del brazo, me puso algo en la espalda y me gritó cosas. El otro me pasó un cable por el cuello. Salió un chavo de una casa, corrió hacia donde yo estaba, les pegó un grito y me soltaron”.

Paola dice que luego de que se marcharon llamó a la Policía de Tonalá. Media hora después llegó una patrulla. “Dijeron que darían rondines para ver si encontraban a los tipos con la descripción que di de ellos”.

Por otra parte, de todos los municipios metropolitanos consultados, sólo los ayuntamientos de Tlaquepaque y Guadalajara compartieron porcentajes de afectación por género. La administración de Enrique Alfaro reconoció que tres de cada 10 víctimas de estos delincuentes son mujeres.

En enero pasado, un motoladrón le quitó su bolsa a Érika Loyo, directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), cuya oficina se encuentra en el Centro tapatío. La funcionaria afirma que los policías llegaron hasta el siguiente día. “Y cuando conté lo que me pasó me enteré de al menos 10 mujeres trabajadoras mías a las que les había pasado lo mismo por la zona.... Desde celulares hasta aretes”.

De acuerdo con un informe de la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara, el primer cuadro es una de las seis zonas donde más se registra esta práctica delictiva. Loyo comenta que la vigilancia mejoró recientemente. “Últimamente sí pasan mucho por los templos, pero policías caminando”.

REVISAN REPORTES DE ROBOS

Verificaciones y patrullaje, estrategia tapatía

Juan Bosco Agustín Pacheco, comisario jefe de la Policía de Guadalajara, afirmó que la estrategia de la corporación para combatir a los motoladrones se basa en el incremento del patrullaje y en las verificaciones que los elementos llevan a cabo cuando detectan que un motociclista se pasa un alto, no trae casco o viola la Ley de Movilidad o el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio.

“Como coadyuvantes verificamos el serial de la motocicleta, las placas, que no cuenten con algún reporte de robo, que no traigan alguna sustancia o artefacto prohibido. Con base en esto, a las verificaciones y constante patrullaje es como estamos pendientes de que no se comentan ilícitos en el municipio de Guadalajara”.

Destacó que estas acciones les han permitido detener diariamente al menos a una persona que conduce una motocicleta con reporte de robo.

“Son muchas las detenciones que se han realizado de motociclistas que cuentan con alguna anomalía, otras tantas donde en flagrancia están detectando el robo a persona”.

Explicó que estos delincuentes aprovechan el descuido de las personas para arrebatar principalmente celulares, tabletas y bolsas.

“La motocicleta, por su facilidad de maniobra que tiene, su escasas dimensiones y lo fácil que serpentean el tráfico, tiene acceso a prácticamente a mayor parte de la calle. (Los motoladrones) aprovechan, en la mayoría de los casos, la distracción de las personas para operar. La recomendación que nosotros realizamos es estar bastante pendiente de lo que sucede en nuestro entorno al estar utilizando los equipos electrónicos”.

Este medio de comunicación solicitó entrevistas con las policías de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga para conocer más a detalle la problemática. Sin embargo, no se atendieron las peticiones.

LOS DETIENEN EN MOTOCICLETA ROBADA

El pasado 30 de junio, la Policía de Zapopan informó sobre la detención de dos jóvenes de 21 años que, luego de estar estacionados afuera de una sucursal bancaria ubicada en Patria y Beethoven, intentaron huir cuando la patrulla se les acercó.

En un comunicado, se indicó que los hombres fueron alcanzados en Patria y Santo Tomás. La moto en la que viajaban tenía reporte de robo. Uno de ellos había sido detenido en cuatro ocasiones en ese mes: dos por asaltar una farmacia y entrar en un domicilio ajeno en Tabachines, una por alterar el orden en la vía pública y otra al ser señalado por robar con violencia en una tienda de conveniencia, en Jardines del Vergel. El otro acompañante había sido detenido también por robo a negocio y por portación de arma.

LA VOZ DEL EXPERTO

Fallas en la aplicación de la ley

Gerardo de la Cruz Tovar (Investigador de la Universidad de Guadalajara)

El especialista en seguridad afirma que a pesar de que la Ley de Movilidad establece que es obligatorio que los vehículos estén registrados y cuenten con elementos de identificación como placas, calcomanías, hologramas y tarjetas de circulación, en el caso de las motocicletas esto no se cumple y facilita que los delincuentes tengan una herramienta muy útil.

“A diferencia de cuando compras un vehículo o un carro, donde se tiene registrar y tienes que salir con placas y demás, con la motocicleta no existen ese tipo de controles. Cualquiera compra una motocicleta, a cómodas mensualidades, y se pone a trabajar en ella”.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), en 2008 había 130 mil 671 motos en el Estado. Sin embargo, a principios de este año la cifra pasó a 378 mil.

De la Cruz Tovar señala que esta situación se acentuó porque no se aplicaron las medidas como el chaleco que debían portar los motociclistas, y en el que tenían que anotarse las placas.

“Hubo resistencia de cierto sector de la población, hubo algunas manifestaciones en contra de esto y la autoridad relajó los controles. En realidad no hace operativos eficientes y no hace operativos que verdaderamente que combatan el fenómeno del robo utilizando una motocicleta como una herramienta para el escape”.

LOS NÚMEROS

Reportes municipales

Guadalajara Año Reportes Detenidos 2013 491 125 2014 435 73 2015 424 73 2016 437 186 2017 189 16 Zapopan Año Reportes Detenidos 2013 3 2 2014 67 0 2015 18 6 2016 114 6 2017 43 2 Tlajomulco Año Reportes Detenidos 2013 * * 2014 * * 2015 * * 2016 71 1 2017 47 0 Tonalá Año Reportes Detenidos 2013 * * 2014 * * 2015 * * 2016 69 * 2017 66 * Tlaquepaque Año Reportes Detenidos 2013 53 * 2014 76 * 2015 99 * 2016 119 * 2017 65 *

*No se proporcionó información