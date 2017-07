Suman 80 negocios afiliados a Parkimóvil

El Ayuntamiento de Guadalajara argumenta que aún están en la etapa de la implementación del sistema, la cual termina en la primera quincena de julio

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Al menos 80 negocios se han afiliado a Parkimóvil para vender saldo de parquímetros virtuales. Mario Silva, director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, precisa que están por integrarse 10 más.

“Vamos a ver si podemos llegar a 100 en este periodo de adaptación que concluye el 15 de julio”.

El funcionario municipal señaló que en algunas zonas como en el Centro y Arcos Vallarta aún falta por afiliar más negocios para que los ciudadanos no tengan que desplazarse grandes distancias para pagar en esta modalidad.

“Precisamente estos 10 que se van a integrar la mayoría son de la zona de Arcos Vallarta. En la zona Centro, por Mexicaltzingo, es donde también necesitamos, pero confiamos que para el 16 de julio ya pueda funcionar”.

Los ciudadanos pueden consultar la ubicación de los negocios en un mapa compartido en las redes sociales de la Dirección de Movilidad y próximamente en CiudApp.

Por otra parte, aunque el 15 de junio comenzó la etapa de prueba de los parquímetros virtuales sin cobro, los negocios afiliados a Parkimóvil no tienen la obligación de registrar a los usuarios durante este periodo.

Mario Silva, director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, explica que enviaron un oficio a la empresa que opera el sistema para que vuelva a visitar los establecimientos y les pida que realicen esta afiliación, pues los usuarios ya deben registrarse aunque no se haga recargo alguno.

“El acuerdo que hacen los negocios con la plataforma es entre particulares y no con el municipio. Nosotros no los podemos obligar a que en esta etapa realicen la afiliación, posiblemente la resistencia que tiene ahorita no le vean una situación positiva mientras no haya cobro. Nosotros vamos a hacer precisamente un recorrido este fin de semana (el pasado) para verificar cuáles están haciendo el ‘cobro’ con la tarifa cero y apretar a Parkimóvil para que los auxilien o apoyen y puedan realizar este cobro”.

Las ganancias de los parquímetros virtuales se dividirán de la siguiente manera: 80% para el Ayuntamiento y 20% para la empresa. De la cantidad que recibirá Parkimóvil, deberá destinar 5% a los negocios afiliados; es decir, que por cada pago de 10 pesos que se efectúe en los establecimientos, estos recibirán 50 centavos.

El funcionario municipal explica que Parkimóvil es el encargado de la instalación de impresoras, la señalización y la afiliación de negocios para que todo quede listo en el periodo de ajuste. Indica que verificarán también la información que están dando a la ciudadanía.

CLAVE

¿Cómo cobrar el seguro?

En caso de robo o daño del vehículo debe marcar al 01800-2867351 para que la empresa envíe a la aseguradora al sitio del incidente. En el sistema aparece el tiempo en el que está activo el cobro para hacer válido el seguro.

El seguro depende de Parkimóvil, no del Ayuntamiento.

EL 16 DE JULIO ES EL PLAZO OFICIAL PARA QUE EL SISTEMA DE PQRQUÍMETROS EMPIECE A COBRAR

Aún no registran clientes

A dos semanas de que inicie el cobro de parquímetros virtuales en algunas zonas de Guadalajara, los negocios afiliados a Parkimóvil todavía no registran automovilistas en el sistema.

Durante una visita realizada a 20 establecimientos en las colonias Arcos Vallarta, Americana y Lafayette, donde se pretendió adquirir tiempo y saldo de parquímetros virtuales, ninguno realizó esta acción.

El 15 de junio pasado se anunció el inicio de una etapa de prueba de los parquímetros virtuales sin costo, la cual se extendería hasta el 15 de julio. Pese a ello, se indicó que los automovilistas ya debían registrarse en Parkimóvil por cualquiera de los tres métodos de pago: en la aplicación, mensaje SMS y en los negocios afiliados para evitar ser apercibidos. Sin embargo, ninguno de los establecimientos visitados, que ya están afiliados según un mapa difundido por la propia Dirección de Movilidad de Guadalajara en redes sociales, se encuentra registrando automovilistas.

Las razones que argumentan los encargados de los comercios varían: ocho de ellos señalaron que la venta de saldo inicia hasta el 15 de julio (en realidad comienza el 16), tres todavía no tienen equipo para hacer los registros y se encuentran a la espera de que Parkimóvil se los entregue, mientras uno más, al tratar de realizar el registro, se lo impidió el sistema.

Destaca que seis de éstos no fueron localizados en las ubicaciones especificadas en el mapa y dos estaban cerrados.

Mario Silva, director de Movilidad del Ayuntamiento, explica que enviaron un oficio a la empresa que opera el sistema para que vuelva a visitar los establecimientos y les pida que realicen esta afiliación, pues los usuarios ya deben registrarse aunque no se haga recargo alguno.

El programa “Aquí hay lugar” comenzó todavía sin cobro el 15 de junio en las zonas de Arcos Vallarta, Lafayette, Libertad, Americana y Centro con al menos mil 600 cajones. Para no recibir apercibimientos, los ciudadanos que se estacionen en los espacios ya deberán hacer el intento de “pagar” a través de cualquiera de los tres métodos.

De lunes a jueves, el horario será de las 8:00 hasta las 24:00 horas. Mientras que viernes y sábado se extenderán hasta las dos de la mañana del día posterior. Además, los vehículos que usen la plataforma tendrán un seguro contra robo y daños hasta por cinco mil pesos.

Se plantea una tarifa escalonada: la primera hora tendrá un costo de siete pesos y aumentará un peso por hora a partir de la segunda hora; es decir, que la segunda hora costará ocho pesos; la tercera, nueve; la cuarta, 10, y así sucesivamente hasta llegar a la octava hora, que costará 14 pesos.

Sin embargo, el Congreso del Estado aún no aprueba las modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para que puedan cobrar la tarifa escalonada.

Sólo cinco apartalugares vinculados con empresas

Con una bolsa de trabajo, acceso a créditos y asesoría legal y acompañamiento, el Ayuntamiento de Guadalajara espera inhibir la actividad de los “apartalugares”, sin embargo apenas cinco de un total de 135 apartalugares han sido vinculados con empresas para dejar de laborar en las calles.

Juan Manuel Munguía Méndez, director de Fomento al Empleo, Emprendurismo y Competitividad del Ayuntamiento de Guadalajara, explica que sólo uno de ellos ya ha sido contratado.

“En proceso quiere decir que ya les hicimos la vinculación y la empresa ya nos dijo que sí los contrata, pero la persona no se ha presentado. Ahora sí que por parte de ellos no han ido a buscar esta opción”.

El 1 de junio, a la par de “Aquí hay lugar”, también se presentó el programa para retirar a los apartalugares de las calles que contempla una bolsa de trabajo, con sueldos que oscilan entre los cinco mil a los 14 mil pesos y se cuentan con dos mil 500 vacantes. La bolsa también contempla puestos para personas con alguna discapacidad.

“Nosotros nos pusimos a la orden para ayudarles a regularizar sus documentos básicos, mínimos e indispensables para tener un empleo. Logramos convenios con empresas para contratar personas mayores de 40 años en diferentes rubros como seguridad, empleados de mostrador o almacenistas, tenemos una gama muy amplia de opciones. En créditos tenemos a una persona que está haciendo su proceso para instalar una taquería. Eso es muy importante porque también del área de Emprendurismo les ofrecimos acceder al sistema de crédito que tenemos y ya uno de ellos está poniendo su negocio”.

Munguía Méndez considera que la renuencia de los apartalugares para integrarse al programa se debe a la costumbre, pues se trata de una actividad que han estado haciendo desde hace varios años y el temor al cambio. “Creo que esto les impide acercarse a este tipo de situaciones”.

La Dirección de Vinculación y Prevención del Delito de la Policía de Guadalajara, ha advertido que se les hará saber a los “apartalugares” que su actividad no se va a permitir de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Incurrir en estas conductas los puede hacer acreedores a multas de 10 a 20 días de salario mínimo o hasta 36 horas de arresto.

Para los vecinos que habiten en las zonas y que no tengan cochera podrán tramitar un tarjetón para exentar el pago de los parquímetros en zonas aledañas a su vivienda en cualquier horario, éste se limitará a un auto por vivienda.

Los vecinos que sí tengan cochera también podrán tramitar un tarjetón que los exentará del pago pero sólo de las 19:00 horas a las 8:00 horas del día siguiente.

TESTIMONIO

Trata de pagar en negocio, no puede y la aperciben

Cuando Lucía regresó a su vehículo después de acudir a un restaurante en la calle Libertad, en su parabrisas ya había un apercibimiento por no “pagar” la tarifa de los parquímetros virtuales.

Molesta, la quitó y la guardó en su bolso.

“Fui al café de enfrente a pagar y me dijeron que todavía no, que era hasta julio. Yo había escuchado que aunque no me cobraran de todas formas me tenía que registrar, pero acá me dijeron que no. Regreso a mi carro y me dejan un apercibimiento porque no pagué cuando el del café me había dicho que todavía no lo hiciera”.

Lucía lamenta que ya no se usen los parquímetros anteriores, pues considera más práctico depositar monedas en un aparato físico que cargar su celular o acudir a un negocio.

“Esto se me hace muy complicado, la verdad. En los negocios me dicen que no. ¿Qué tal si no traigo saldo o batería en mi teléfono? Era más fácil echarle monedas a los aparatos”.

GUÍA

¿Cómo funcionará “Aquí hay lugar”?

El ciudadano tendrá tres opciones para realizar el pago del estacionamiento:

1. Acudir a un negocio autorizado con la clave de la zona y placas, luego debe pagar en efectivo.

2. Descargar la aplicación Parkimóvil del celular, seleccionar el ícono de parquímetro o escanear el QR del letrero más cercano.

3. Enviar SMS al 25505 con clave de zona y placas. El pago se hará con cargo al saldo del teléfono. (Ejemplo: GDL1 JHK2320) Cabe señalar que habrá un recordatorio al celular cinco minutos antes de que venza el tiempo pagado al parquímetro virtual y la posibilidad de comprar tiempo a distancia.

NUMERALIA

“Aquí hay lugar”

6 mil 108 (hasta el 30 de junio), descargas de app Parkimóvil.

9 mil 791 ciudadanos socializados.

8 mil 661 ciudadanos a favor del programa.

272 ciudadanos en contra.

858 indiferentes.

923 usuarios bajaron la aplicación.

387 enviaron mensaje de texto.

3 mil 170 apercibimientos.

Nota: Datos del 16 de junio al 28 de junio.

