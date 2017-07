Negocios afiliados a Parkimóvil fallan en registrar a conductores

Algunos no tienen equipo para hacer los registros, otros padecen fallas en el sistema

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- El cierre de la etapa de pruebas del nuevo sistema de estacionómetros en Guadalajara está pactado para el 15 de julio próximo; sin embargo, una veintena de negocios afiliados a Parkimóvil aún no registra clientes en las colonias como Arcos Vallarta, Americana y Lafayette. En éstas se realizó un ejercicio para adquirir tiempo y saldo, pero no hubo resultados.

“La buena noticia es que están dentro del periodo de adaptación (los negocios y clientes) y es parte del proceso. Lo que estamos buscando es que ninguna de estas situaciones se presente cuando el cobro ya esté activo. Los negocios no estarían obligados mientras no hay cobro porque precisamente ese es el incentivo”, responde el director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Mario Silva, aunque remarca que estarán ejerciendo presión para solucionar esa situación, “porque no tendría que ocurrir”.

Desde el 15 de junio pasado, los automovilistas ya debían registrarse en Parkimóvil por cualquiera de los tres métodos de pago: en la aplicación, mensaje SMS y en los negocios afiliados, pero la realidad es que en la fase de prueba (sin costo) de los parquímetros virtuales no hay registro de clientes a través de los negocios afiliados. Los motivos: algunos reportan que la venta de saldo inicia hasta la segunda quincena de julio, no tienen equipo para hacer los registros o fallas en el sistema.

Destaca que las ganancias de los aparatos se dividirán así: 80% para el Ayuntamiento y 20% para la empresa Parkimóvil. Y la compañía deberá destinar 5% a los negocios afiliados.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el 60% de los ingresos que se logren con el programa se destinarán para el mejoramiento de las zonas reguladas en obras como imagen urbana, arbolado, balizamiento y rehabilitación de banquetas.