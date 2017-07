Taxistas acuerdan bajar tono tras entrada de Uber en Vallarta

Condicionan la decisión a que las autoridades revisen la vía jurídica a tomar ante la ilegalidad del servicio

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- El sindicato de taxistas de la CTM en Puerto Vallarta se comprometió con el Ayuntamiento a convocar a sus agremiados a mantener la calma y actuar con cordura ante la entrada del servicio de Uber en el municipio, siempre y cuando las autoridades analicen la ruta jurídica a seguir, ya que el reglamento municipal les da facultades para actuar contra quienes prestan el servicio fuera de la legalidad.

Lo anterior se informó luego de que en el arranque del servicio esta semana, taxistas de esa ciudad se vieran involucrados en roces con choferes de Uber, sin que pasara a mayores. Incluso se habló de una “cacería” de autos de alquiler ejecutivo.

De acuerdo con un comunicado, el secretario de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda, afirmó que la dependencia a su cargo ha sido respetuosa al acatar la orden de un juez federal, y reiteró que es por ello que no ha actuado contra Uber, ya que no puede hacerlo mientras no se dicte una resolución al amparo interpuesto por la empresa.

Sin embargo, añadió que no se permitirá que alguna empresa dé su servicio al margen de la ley: “El Estado será firme y no permitirá que Uber u alguna otra empresa preste servicio de transporte público fuera de la ley”.

En la reunión se desprendió que la Ley de Movilidad establece que las Empresas de Redes de Transporte no pueden prestar el servicio en ciudades medias de Jalisco mientras la Semov no haya comprobado que en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya cumplieron con todos los requisitos que establece la norma.

El fallo sobre el amparo interpuesto por Uber se dará el próximo 17 de julio, sin embargo, en la reunión de ayer se dijo que hay altas posibilidades de un dictamen a favor, toda vez que ya existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que corresponde a las entidades federativas regular el servicio de redes de transporte.

RESPONSABILIDAD

Coinciden en mantener el orden

El alcalde de Puerto Vallarta y el dirigente de la CTM coincidieron en que lo mejor para la ciudadanía y los visitantes del centro turístico es mantener el orden y el sentido de responsabilidad.