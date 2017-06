Va Zapotillo a 105 metros: Aristóteles

Defensores de los pueblos advierten que restan tres litigios contra la presa, y que acudirán a instancias internacionales

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2017).- Tras la culminación del estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el gobernador Aristóteles Sandoval confirmó que la cortina de la Presa El Zapotillo tendrá una altura de 105 metros, con el propósito de dotar de agua a Los Altos de Jalisco, Guadalajara y León (Guanajuato).

El cambio es consecuencia del diagnóstico sobre la Cuenca del Río Verde, en el que se evaluaron cinco escenarios diferentes de distribución de agua. Éstos advierten que, aún con una cortina de 80 metros, los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo estarían en riesgo inminente de inundación. “Jalisco atenderá el escenario cinco (planteado por UNOPS), una cortina de 105 metros con un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo. Este diagnóstico ratifica que no es posible y no pondremos en riesgo una vida humana. Temaca no puede vivir bajo diques”.

Con este escenario se aprovecha el total de la capacidad del embalse, pero con un caudal menor al que proyectaban los estudios de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que era de 8.6 metros cúbicos.

“No los vamos a poner en riesgo (a los pobladores), no está en mis manos, no hay otra solución posible. Una cortina de menos altura es un mito y, por tanto, es un falso debate”, remarcó ayer en Palacio de Gobierno, acompañado de autoridades estatales y municipales, rectores de universidades, organismos empresariales y organizaciones civiles, así como de pobladores inconformes, quienes lo increparon al final, pero Aristóteles Sandoval les prometió que no se inundará un centímetro del territorio en tanto no se concluya la reubicación e indemnización.

Para retomar el proyecto, el Gobierno buscará un nuevo convenio con el Gobierno de Guanajuato y la Conagua que asegure un porcentaje de 76% para Jalisco y 24% para Guanajuato, pero que la cuota para esa Entidad esté determinada por la disponibilidad de agua, no por una cuota fija.

El estudio tuvo un costo de 4.6 millones de dólares e incluye un análisis del balance hídrico de la Cuenca y plantea 24 recomendaciones de macroplaneación, de las cuales 18 corresponden a hojas de ruta de futuro para una mejor planeación de obras de infraestructura hídrica.

Mientras el gobernador defendió que la metodología del estudio se ha replicado en Estados Unidos, Alemania Brasil, Colombia y Corea del Sur, entre otros (“con las herramientas más innovadoras y tecnología de punta de la NASA”), organismos defensores de los pueblos advierten que todavía restan tres litigios contra la presa. Además, que acudirán a instancias internacionales.

El Gobierno de Guanajuato no respondió a una solicitud de entrevista sobre el estudio y la nueva propuesta de distribución del Río Verde.