Jalisco va por nuevo convenio para distribución del Río Verde

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2017).- El gobernador Aristóteles Sandoval anunció que buscará renegociar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el convenio que establece los porcentajes de la distribución de agua de la Cuenca del Río Verde, con el principal objetivo de buscar un nuevo acuerdo con el organismo federal y el Gobierno de Guanajuato, pero que favorezca a Jalisco.

“Con la Federación y el Gobierno de Guanajuato vamos a reformular los convenios de distribución, aclarando que los porcentajes de 76 por ciento para Jalisco y 24 para Guanajuato no significan una cuota fija, sino que estarán determinados por la disponibilidad real del agua”.

La propuesta contempla incluir un calendario programático para garantizar la construcción de la infraestructura que se requiere para que el agua del Río Verde llegue a Guadalajara y Los Altos: el sistema de bombeo El Purgatorio y el proyecto de dotación a los municipios de la región alteña.

Se busca reformar el convenio porque, a partir del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se concluyó que el caudal estimado es de 7.5 metros cúbicos por segundo, un porcentaje menor al estimado por los estudios de la Conagua, que consideraban 8.6.

Se buscó entrevista con el Gobierno de Guanajuato, pero al cierre de edición no respondió, aunque Magdalena Ruíz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, informó que el estudio realizado por el organismo internacional no ha sido presentado al Gobierno de esa Entidad.

Por el contrario, Alejandro Rossi, asesor de Medio Ambiente de la UNOPS, aclaró que la Conagua ya tiene conocimiento del estudio, “estuvo al tanto de la evolución del proyecto y cuando se llegó al informe final también fue informado de las conclusiones, no así Guanajuato, que no formó parte del proyecto”.

De acuerdo con los escenarios proyectados por el estudio, la propuesta de la Conagua es improcedente porque no existe capacidad para abastecer el caudal firme de 8.6 metros cúbicos por segundo, además de que el embalse no tiene capacidad de recuperarse luego de períodos de sequía y porque el porcentaje de confiabilidad para consumo humano es sólo del 95%.

En cambio, la propuesta que impulsará Jalisco aprovecha el total de la capacidad del embalse que dispone de capacidad para proveer un caudal firme máximo de 7.5 metros cúbicos por segundo para las condiciones de demandas y climáticas actuales.

“Esta diferenciación nos obliga a hacer un nuevo acuerdo de distribución, por lo que es necesario sentarnos con la Federación y Guanajuato para la reconfiguración de un nuevo acuerdo”, añadió Ruíz Mejía.

Presupuesto

La Presa El Zapotillo ha tenido reducciones presupuestales en los últimos años por los litigios que enfrenta con opositores. En 2017 apenas contará con 500 millones de los dos mil 200 millones que se estimaban para este periodo.

El Purgatorio, por su parte, sólo tendrá 160 millones de los 171 millones proyectados.

ALFARO CRITICA AL GOBERNADOR; REVISARÁ EL ESTUDIO

Ayer el alcalde Enrique Alfaro reaccionó y escribió en redes sociales: “El gobernador anunció su decisión de inundar Temaca, Acasico y Palmarejo, faltando a su palabra”.

Luego subraya que “gobernar no es sencillo, tomar decisiones acerca del abasto de agua para Jalisco es un asunto muy importante... (El gobernador) tomó la decisión de elevar la cortina de la Presa El Zapotillo a 105 metros de altura. Tomó la decisión, según él, con base en un estudio que se acaba de presentar y que nadie ha podido conocer a fondo”.

Indica que la decisión es cuestionable, sobre todo porque se tomó “en lo oscurito”.

“Vamos a revisar el estudio con cuidado. Solamente después de analizar las alternativas y los datos del documento daremos nuestra opinión definitiva. Sigo creyendo que Temacapulín se puede salvar y que podemos defender con determinación los intereses de Jalisco y su gente”.

Emprenderán reingeniería

Tras conocer las conclusiones del estudio de la UNOPS, el gobernador anunció que establecerá una mesa de trabajo con el organismo internacional para hacer una reingeniería a la gestión del agua, la cual modificará la estructura gubernamental de su manejo, incluyendo a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Para proteger el recurso vital, llamó a los municipios y legisladores a realizar las reformas necesarias. “La primera lección de este estudio y que estaba ausente en los acuerdos de 2005 y 2007 es que debemos caminar por un nuevo camino en la gestión integral y uso responsable del agua”.

Por eso el Gobierno del Estado impulsará el desarrollo de tecnologías en el campo que garanticen mayor producción, rendimiento, eficiencia en el riego y reutilización de aguas residuales, pues el campo de Jalisco consume 70% del agua que se extrae diariamente.

Reconoció que deben cambiar los patrones de consumo actuales, pues existen colonias tapatías donde el promedio de consumo por persona es de 400 litros al día, mientras la media recomendada es de 150 litros.

¿Qué incluye el plan?

• Reformas para la gestión del agua, que incluyen a la CEA.

• Inversión en infraestructura para reducir el número de litros desperdiciados por fugas.

• Estudio de las aguas subterráneas para conocer su disponibilidad y la capacidad de recarga de los mantos acuíferos.

• Se pretende actualizar la norma 11-015 y la infraestructura para el saneamiento.

• Tecnologías para el campo.

Y mientras tanto… se consumen más pozos en zona metropolitana

En el IV Informe de Actividades del gobernador Aristóteles Sandoval no hay avances sustanciales de los dos proyectos de abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara: la Presa El Zapotillo y la derivadora El Purgatorio.

Mientras tanto, el crecimiento de Guadalajara sigue siendo resuelto con agua subterránea y el Lago de Chapala. El Informe confirma que el año pasado concluyó la perforación, rehabilitación, equipamiento e interconexión de los últimos nueve pozos (de 38), que permiten mil 339 litros por segundo adicionales. En conclusión, “benefician a 580 mil habitantes”. El Estado invirtió 63.6 millones de pesos por estas adecuaciones, en tanto que el Gobierno federal triplicó esa cifra.

VOCES

• Lamentan cortina alta

Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua.

Como las recomendaciones que hace el Observatorio Ciudadano del Agua son “de obligada consideración”, éstas deben hacerse valer. Y como esa instancia insiste en que el agua que corre por el Río Verde debe seguir su cauce sin alteraciones, la decisión tomada por el Gobierno para crecer la cortina del embalse a 105 metros será apelada.

Guillermo Márquez afirma que “se explora una vía legal” para que la decisión tomada sea anulada. “El gobernador me acaba de defraudar. Es lamentable que no se defiendan verdaderamente los intereses… ni siquiera el territorio de Jalisco. Por eso se va a pedir la intervención del Senado”.

A través de un desplegado que circuló antes del anuncio, el Observatorio anticipaba que los resultados derivados del convenio firmado entre el Gobierno y UNOPS “no aportarán datos significativos o nuevos, más allá del aforo del Río Verde de tan solo un temporal”, por lo que éstos no serían “concluyentes ni vinculantes”.

En el desplegado también se solicita intervención del Congreso del Estado para que se pronuncie respecto a esta decisión, ordene auditorías e interponga una controversia constitucional.

• Decisión acertada

Augusto Chacón, titular de Jalisco Cómo Vamos.

Al concluir que El Zapotillo tenga una altura de 105 metros, a fin de garantizar caudal suficiente desde el Río Verde hacia Guadalajara, el gobernador puso en juego “un gran capital político”. No obstante, Augusto Chacón indica que el jefe del Ejecutivo acertó al anunciar su decisión. Si bien no dejó satisfechos a los pobladores, marca un precedente y arrastra una serie de “malas decisiones” tomadas en administraciones previas.

“Hubo un afán en términos de comunicación, quizás no tan bien conseguido, de demostrar los fundamentos técnicos para una toma de decisión (…) Es una pena lo que pasará con los pobladores de Temacapulín, por supuesto. No es tan sencillo y la parte técnica no quita el hecho de que van a perder su patrimonio, sus casas, y no sólo eso, sino su identidad y su historia”.

Por otro lado, opina que el anunciado nuevo modelo de gestión de agua debe ponerse en marcha en lo inmediato para ver resultados. Lo mismo con la reingeniería de la Comisión Estatal del Agua. “Sondear la posibilidad de un nuevo pacto de manejo de agua con la Federación (…) Esa nueva institucionalidad al agua luce bien”.

• Irán a instancias internacionales

Guadalupe Espinoza, defensor de los pobladores de Temaca.

Los grupos de oposición a El Zapotillo continuarán su batalla jurídica, ahora a escala internacional. A la par, mantendrán sus batallas legales en curso, afirman María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Guadalupe Espinoza, defensor de los pobladores de Temacapulín.

“Tenemos tres suspensiones en juicio que no pueden, o al menos todavía no pueden, pasar sobre ellas. Y el fallo de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación): la controversia constitucional, que es para (una cortina a) 80 metros. Esta es una decisión política”, sostiene el abogado.

La presa se mantiene en pausa desde el 3 de julio de 2014, cuando la cortina quedó frenada a sólo 30 centímetros de alcanzar los 80 metros, por lo que está a poco de cumplir tres años sin movimiento.

En agosto de 2013, la Corte emitió la controversia constitucional 93/2012, que invalidó el acuerdo firmado durante la administración de Emilio González, porque se solicitaba un cambio en el proyecto cuya conclusión trascendía a su administración.

El acuerdo que se invalidó buscaba crecer la cortina de 80 a 105 metros, para garantizar el doble de almacenamiento y un caudal hacia Guadalajara. En mayo de 2014, los defensores de Temacapulín confirmaron la recepción de tres suspensiones más.

LA CIFRAS

84.4% de avance físico general en El Zapotillo, según la autoridad en 2015. La Conagua afirmó que ya se había invertido 86.9% de los recursos contemplados.



16 mil 162 millones costará El Zapotillo, de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura.

No se contempla el acueducto.

3 son los recursos legales que los opositores mantienen activos contra la presa, sin contar un fallo de la Suprema Corte.

