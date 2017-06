Investigan muerte de mujer en Guadalajara

Antes de morir, la víctima dijo que la habían secuestrado para extraerle las córneas de los ojos

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- La Fiscalía General del Estado espera el dictamen forense de una mujer que fue recogida agonizante en la colonia Nueva España, en Guadalajara, la madrugada de este jueves. Antes de fallecer, la persona dijo a las autoridades que la habían privado de su libertad.

Una familiar de la persona señaló que paramédicos de la Cruz Verde Leonardo Oliva la encontraron en algún punto de la citada colonia. Ella presentaba signos vitales muy débiles y falleció pocos minutos después. Hacia las 04:16 horas, el Servicio Médico Forense acudió al lugar para trasladar el cuerpo para la práctica de la autopsia.

Al parecer la mujer indicó a las autoridades antes de fallecer que la habían privado de la libertad para extraerle las córneas de los ojos. Sobre esto, el fiscal General, Eduardo Almaguer, informó que aún no se cuenta con el dictamen de Ciencias Forenses, el cual revelará las causas de muerte.

"Se está revisando las huellas de violencia que pueda tener, se está revisando algún antecedente de adicciones, sin embargo efectivamente se hizo algún comentario, a simple vista, un diagnóstico de que le habían practicado algún tipo de cirugía en sus ojos para extraerle las córneas".

Al fallecer, la mujer no tenía golpes visibles, por lo que se revisa si tiene daño en sus ojos. No obstante, el fiscal insistió en que se deben esperar los resultados de la autopsia para no especular sobre las causas.