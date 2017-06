Para garantizar agua a ZMG, Zapotillo va a 105 metros

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval asegura que la prioridad es garantizar el abasto de agua en la metrópoli

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Tras la presentación del estudio sobre la cuenca del Río Verde y la presa El Zapotillo, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que la altura de la presa -que se encuentra actualmente suspendida- será de 105 metros, por lo que se inundarán los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Señaló que la prioridad es garantizar el abasto de agua en la metrópoli, “no hay otra solución posible, una cortina de menos altura es un mito y por tanto es un falso debate, una cortina menor a 80 metros no sería porque dejaría fuera a Guadalajara, Los Altos y León, a una decena de millones de habitantes”.

El gobernador admitió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había llegado a la misma conclusión a la que llegó el estudio de la UNOPS, que tuvo un costo de 90 millones de pesos: “este diagnóstico nos dice lo mismo, ratifica que no es posible y no pondremos en riesgo una vida humana, no se puede vivir bajo diques, no hay tecnología para llevarlo a cabo”.

La nueva postura del Gobierno del Estado es contundente: la presa El Zapotillo tendrá una cortina de 105 metros con un caudal de 7.5 metros por segundo que garantice el 76% del abasto para Jalisco y el 24% restante para Guanajuato, por lo que llamará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para buscar un nuevo convenio que salvaguarde el interés de Jalisco.

Entre protestas de los habitantes de las comunidades que serán inundadas con el incremento de la altura de la cortina de la presa, Sandoval Díaz les prometió que no se inundará un centímetro del territorio hasta no garantizar el derecho humano a su reubicación e indemnización justa.

El estudio de la UNOPS fue realizado en 18 meses e incluye un balance hídrico de la cuenca del Río Verde y la formulación de recomendaciones de planeación de obras de infraestructura hídrica. A partir de la evaluación técnica se determinaron situaciones y escenarios hacia el futuro relacionadas con la satisfacción de demandas de consumo humano, agrícolas, pecuarias e industriales.

EL INFORMADOR / ANDREA CÁRDENAS