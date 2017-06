En Tonalá, padecen los primeros estragos del temporal

La tormenta de ayer en la madrugada afectó a 97 viviendas de 15 colonias del municipio

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Vecinos de 15 colonias del municipio de Tonalá fueron los afectados por la primera tormenta del temporal que cayó la madrugada de ayer.

Al menos 97 viviendas, de colonias como Loma Bonita y Arcos de Zalatitán II, resultaron dañadas por el agua, incluso hubo quienes perdieron todo, desde ropa, muebles y electrodomésticos, hasta documentos y automóviles.

Uno de los colonos, Santiago Chávez Limón, relató que desde la tarde del martes, una tormenta ocasionó inundación en la calle Arco Pertinax, donde vive junto a otras seis personas. Sin embargo, lo peor llegó en la madrugada, cuando empezó a meterse el agua a su vivienda.

“El agua alcanzó más de un metro dentro de la casa, llegó a las habitaciones, a todos lados; me levanté como a las 04:00 y todavía estaba seco, pero de repente se nos brincó toda el agua de la especie de laguna que está frente a la casa, donde se acumula mucha agua cada que llueve”.

Cuenta que personal de Protección Civil acudió desde temprano al lugar, donde realizó labores de saneamiento y desazolve para que el agua bajara de nivel.

Él y otros vecinos coinciden en que la inundación se dio por el movimiento de tierras que se hizo en el terreno frente a las casas, donde ya se vendieron terrenos para construir viviendas.

“Había un bordo que impedía que pasara el agua, ahí es un desnivel que tiene el terreno y no sirve de nada, nomás acumula agua, pero ya vendieron terrenos y no tardan en construir”.

FAMILIAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES

Usa lancha para sacar a adultos mayores

Otro de los vecinos de la colonia Arcos de Zalatitlán II, Francisco Basulto Amezcua, participó en el rescate de personas de la tercera edad que no podían moverse por sí solas.

“Fui con mi hermano por su lancha, porque había mucha gente que no podía salir;, los subí en la lancha y me los llevé por la calle, el agua me llevaba hasta la cintura; los llevé a una casa donde no se inundó”.

La familia de Francisco fue una de las más afectadas por las inundaciones, pues el agua alcanzó más de un metro de altura y dañó todos sus muebles, ropa y electrodomésticos.

Tanto él como el señor Santiago y los vecinos perjudicados esperan que el gobierno municipal los apoye, pues perdieron todas sus pertenencias.

Gobierno tonalteca buscará apoyos

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, realizó un recorrido por las colonias afectadas y dijo que se analizará de qué fondos saldrán los apoyos para las familias que tuvieron pérdidas.

“Lo comenté con el gobernador del Estado para ver si hay una posibilidad, y si así lo amerita, ir a los programas de emergencia federal”.

Uno de los proyectos que se contemplan para mitigar los efectos de las lluvias en la zona más perjudicada, es la construcción de un colector que evitaría problemas en al menos 13 colonias.

Sin embargo, señaló que muchos de los problemas con el temporal son porque se ha construido en lugares irregulares y de riesgo para inundaciones, con permisos de pasadas administraciones.

Socializarán los puntos de riesgo de Guadalajara

Tras la llegada de las primeras tormentas del temporal, el Ayuntamiento tapatío dio a conocer los adelantos en los trabajos que llevan a cabo como forma de prevención para hacer frente a las diferentes situaciones que ocurren en torno al temporal.

Enrique Ibarra Pedroza, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, informó que el municipio, en coordinación con personal de la Conagua, Siapa y los gobiernos municipales de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, realizaron diversos recorridos en los principales puntos considerados de riesgo.

Según Ibarra Pedroza la limpieza de canales y vasos reguladores esta a 100%, por lo que están preparados ante cualquier situación.

Agregó que el ayuntamiento llevará a cabo campañas de socialización con volanteo impreso en las colonias cercanas a los puntos de riesgo, además de mantener un constante monitoreo a las redes sociales para identificar los incidentes registrados en ellas.

Una adición en los servicios para la temporada serán las brigadas de auxilio ciudadano, en el que la Comisaría de Guadalajara, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, realizarán recorridos por los puntos considerados de riesgo durante las lluvias con elementos capacitados en mecánica básica y primeros auxilios, además de contar con equipos para rescates.

ZONAS EN PELIGRO

Toman acciones

• Para evitar tragedias durante las lluvias, el Ayuntamiento tapatío y la Unidad de Protección Civil y Bomberos informaron que se identificaron varias zonas en las que existen mayores riesgos.

Límites con Tlaquepaque

• Puntos de riesgo: en las faldas del Cerro del 4 podrían presentar deslizamiento, arrastre de lodo o inundaciones.

• Colonias con posibles afectaciones: Valentín Gómez Farías y 5 de mayo.

• Acciones: Limpieza de los vasos reguladores y del canal del sur.

Límites con Tonalá

• Puntos de riesgo: intersecciones en el Camino Antiguo al Rosalio y Prolongación Medrano, por falta de protecciones.

• Colonias con posibles afectaciones: El Gallo y Guadalajara.

• Acciones: Atención por parte del SIAPA.

Límite con Zapopan

• Puntos de riesgo: Avenida Patria, Avenida de la Presa, canal de Lusitania.

• Acciones: Protección Civil de Zapopan intervendrá las zonas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Árboles secos, los más riesgosos

José María Chávez Anaya (Investigador de la UdeG)

El investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en arbolado urbano, explica por qué un árbol seco o semiseco representa un riesgo para la ciudad.

El maestro refiere que al estar seco o semiseco, sus raíces ya no tienen vida, por lo que no podrá anclarse al suelo y puede caer en cualquier tormenta o viento fuerte, ocasionando que caiga sobre las personas, vehículos o fincas aledañas.

Para considerar a un árbol como riesgoso, es necesario un diagnóstico, en el que se determine su estado y, con esto, definir su tratamiento o derribo, señaló el investigador.

También debe considerarse la edad del ejemplar, el espacio en el que está plantado y el trato que se le brinda.

759 FUERON RETIRADOS ESTE AÑO

Aceptan urgencia para retirar arbolado en riesgo

En lo que va del año, 759 árboles secos y en riesgo han sido retirados de la vía pública, en coordinación de la Gestión Integral de Ciudad y las direcciones de Medio Ambiente y Parques y Jardines. Sin embargo, de estos, sólo 330 han sido sustituidos por uno de menor tamaño.

Enrique Ibarra Pedroza, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, señaló que del primero de junio al 21 de este mes, han sido atendidos 89 árboles caídos a causa de las lluvias y el viento.

Por su parte, Juan Luis Sube Ramírez, director de Medio Ambiente del municipio, señaló que aún se tiene presupuesto para el retiro de 680 árboles más, aunque reconoce, el número de árboles en riesgo es superior a esta cifra.

A través de un sondeo en redes sociales, personas denunciaron que hay árboles en mal estado en colonias como Medrano, Jardines Alcalde y Colinas de la Normal, entre otros, por lo que piden intervención de las autoridades.

GUÍA

¿Cuántos árboles hay en Guadalajara?

Se estima que hay entre 400 mil y 500 mil árboles en la ciudad.

¿Qué es lo que más mata árboles en la ciudad?

Los factores que disminuyen la esperanza de vida de los árboles son plagas como el muérdago, hongo ganoderma, insectos barrenadores, entre otros. Otra causa de muerte es el mal manejo durante las podas. Asimismo, los choques de automóviles y la contaminación afectan considerablemente la salud de los árboles haciéndolos susceptibles a tener plagas.

¿Qué puede provocar la caída de un árbol?

Según el especialista de la UdeG, José María Chávez Anaya, los árboles secos o semisecos son los más propensos a caer debido a que sus raíces no están bien ancladas. Además, influirá la velocidad del viento y las precipitaciones. Indicó que puede ocurrir principalmente en árboles de grandes dimensiones y que su follaje es muy denso o que su copa fue desbalanceada por podas incorrectas. “Debe determinarse en una metodología hecha por especialistas en el rubro, y ya sobre esto se da una valorización para su manejo o su recomendación en lo que se debe hacer con este árbol”, indicó.