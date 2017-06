Vecinos de Tonalá pierden todo por inundaciones

En algunas viviendas el agua alcanzó más de un metro de altura, dañando muebles, ropa y electrodomésticos

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Vecinos de 15 colonias del municipio de Tonalá sufrieron de inundaciones graves en sus viviendas, luego de la primera tormenta fuerte del temporal que cayó la madrugada de este lunes.

El agua afectó a 97 viviendas de colonias como Loma Bonita y Arcos de Zalatitán II, donde algunos de los vecinos perdieron todo; desde ropa, muebles y electrodomésticos, hasta documentos y automóviles.

Uno de los colonos, Santiago Chávez Limón, relató que desde la tarde del martes, una tormenta ocasionó inundación en la calle Arco Pertinax, donde vive junto a otras seis personas. Sin embargo, lo peor llegó en la madrugada, cuando empezó a meterse el agua a su vivienda.

"El agua alcanzó más de un metro dentro de la casa, llegó a las habitaciones, a todos lados; me levanté como a las 04:00 y todavía estaba seco, pero de repente se nos brincó toda el agua de la especie de laguna que está frente a la casa, donde se acumula mucha agua cada que llueve".

Cuenta que personal de Protección Civil acudió desde temprano al lugar, donde realizó labores de saneamiento y desazolve para que el agua bajara de nivel.

Él y otros vecinos coinciden en que la inundación se dio por el movimiento de tierras que se hizo en el terreno frente a las casas, donde ya se vendieron terrenos para construir viviendas.

"Había un bordo que impedía que pasara el agua, ahí es un desnivel que tiene el terreno y no sirve de nada, nomás acumula agua, pero ya vendieron terrenos y no tardan en construir".

Usa lancha para sacar a personas

Otro de los vecinos de la colonia Arcos de Zalatitlán, Francisco Basulto Amezcua, participó en el rescate de personas de la tercera edad que no podían moverse por sí solas.

"Fui con mi hermano por su lancha, porque había mucha gente que no podía salir, gente adulta mayor, otra que no puede caminar, uno no ve, los subí en la lancha y me los llevé por la calle, el agua me llegaba hasta la cintura; los llevé a una casa donde no se inundó".

La familia de Francisco fue una de las más afectadas por las inundaciones, pues el agua alcanzó más de un metro de altura y dañó todos sus muebles, ropa y electrodomésticos.

Tanto él como el señor Santiago y los vecinos perjudicados esperan que el gobierno municipal los apoye, pues perdieron todas sus pertenencias.

Gobierno analiza apoyos

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, acudió a las colonias hasta pasadas las 13:00 horas, luego de haber estado en un evento en la colonia Jalisco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Dijo que se analizará de qué fondos saldrán los apoyos para las familias que tuvieron pérdidas.

"Lo comenté con el gobernador del Estado para ver si hay una posibilidad, y si así lo amerita, ir a los programas de emergencia federal".

Durante su recorrido por las zonas afectadas, el alcalde ordenó hacer un censo de viviendas.

Uno de los proyectos que se contemplan para mitigar los efectos de las lluvias en la zona más perjudicada, es la construcción de un colector que evitaría problemas en al menos 13 colonias.

Sin embargo, señaló que muchos de los problemas con el temporal son porque se ha construido en lugares irregulares y de riesgo para inundaciones, con permisos de pasadas administraciones.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR