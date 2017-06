Álvarez Cibrián transparentará viaje opaco este jueves

El titular de la CEDHJ realizó un viaje a las Islas Canarias a finales de 2016 por 87 mil 545 pesos

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, indicó que entre hoy o mañana publicarán los resultados de su viaje a las Islas Canarias.

Este miércoles se dio a conocer que el ombudsman realizó un viaje oficial de cuatro o cinco días al territorio español a finales del 2016 por 87 mil 545 pesos, del cual no se informaban los resultados. Acudió al congreso y asamblea general de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

"Creo que entre hoy o mañana a más tardar se subirán los resultados, la justificación y el beneficio que le trae a Jalisco y a la institución mi presencia. Es la primera ocasión que Jalisco logra representar a México ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman", señaló.

"Mi nombramiento se dio en noviembre del 2015 y concluye en noviembre del 2017 aunque me tendré que separar del cargo cuando concluya mi periodo como presidente de la comisión el 2 de agosto".

Álvarez Cibrián afirmó que participó en las mesas temáticas de migrantes y niñez donde compartió los temas de trata de personas, mujeres y comunicadores.

"También participé en la asamblea general. Lo único que se cubrió por parte de la comisión fueron mis traslados, vuelos y hospedaje en el que estaban incluidos los desayunos".

"Es parte de una responsabilidad, de un compromiso y fueron los únicos gastos que se hicieron. Las comidas y cenas fueron cubiertas por un servidor".

El presidente de la CEDHJ aseguró que no tratan de ser opacos porque de ser así ni siquiera transparentarían el cheque de los 87 mil pesos.

"No se ha subido un informe por una falla administrativa, pero esto no es motivo de hablar de opacidad cuando está subido el cheque y el concepto. Es un error que se va a asumir y subsanar pero no hay opacidad".

