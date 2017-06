Adolescentes que dañaron el Degollado no pueden acercarse a monumentos

El juez que consignó su caso también les prohibió ir al Centro Histórico de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Aunque el par de adolescentes que pintaron con grafiti las columnas del Teatro Degollado, la cabeza del monumento a Quetzalcóatl y la placa de la Plaza Tapatía, siguen su proceso en libertad, el juez del Área de Menores que consignó su caso dictó medidas cautelares importantes, entre ellas para evitar que vuelvan a vandalizar patrimonio urbano.

"El juez ha dictado medidas cautelares muy importantes, entre otras, que no pueden acercarse al primer cuadro de la ciudad al Centro Histórico, que no pueden estar cerca de los monumentos históricos, no pueden abandonar el estado, no pueden abandonar el país", informó el fiscal, Eduardo Almaguer.

La Fiscalía buscará, como se anticipó, que se le den las mayores sanciones por sus acciones, que son 50 jornadas de trabajo comunitario y hasta 25 mil pesos de multa.

La madrugada del lunes los dos jóvenes fueron detenidos tras pintar con grafiti las columnas del Degollado. Se les encontraron en una mochila varias latas de pintura en aerosol, que se tomó como elemento para sancionarlos por sus actos por daño al patrimonio.