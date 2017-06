Entregan rehabilitada ciclovía de avenida Santa Margarita

Aún falta la señalética vertical en el lugar que advierta a peatones o motociclistas que el área es sólo para uso de bicicletas

ZAPOPAN, JALISCO (28/JUN/2017).- Con una inversión de 39.72 millones de pesos, el Ayuntamiento de Zapopan entregó este martes los trabajos de rehabilitación de la ciclovía, reencarpentamiento de vialidades y recuperación de banquetas en avenida Santa Margarita, sin embargo, aún falta señalética vertical en el lugar que advierta a peatones o motociclistas que el área es sólo para uso de bicicletas.

Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, señaló que habrá más señalética, aunque también hizo una invitación a los ciudadanos a que respete los espacios públicos.

"Recuperamos banquetas, ciclovía, y por supuesto reencarpetamos porque estaba lleno de baches esta zona, y las personas no van a poderlo utilizar si seguimos teniendo automovilistas que no respeten y se estacionen sobre las banquetas, que tapen las rampas con accesibilidad universal", aseguró.

Por su parte, David Zamora Bueno, director de Obras Públicas del municipio, indicó que se colocó la señalética horizontal pero que la vertical corresponde a otra dirección.

"El área de movilidad está revisando con movilidad del Estado para indicar en qué puntos se ponen esas señales, principalmente son restrictivas, para poderla complementar. Eso se va a complementar con el dictamen de movilidad, con ese dictamen se complementará la señalética que en ese caso es estrictamente vertical", mencionó.

Zamora Bueno detalló que se rehabilitó con asfalto desde Servidor Público hasta avenida Tesistán. "La ciclovía se rehabilitó desde su punto inicial en Avenida Aviación, ya hicimos otro pedacito hasta Ramón Corona, hasta el mismo punto, aproximadamente cinco kilómetros".

El funcionario añadió que se revivió la carpeta de rodamiento, se escarificó seis centímetros y se volvió a colocar. De los demás trabajos señaló que también sustituyeron la red de agua potable y mejoraron retornos.

"Y la recuperación de banquetas, se aprovecharon algunas secciones que estaban rescatables, lo demás fueron machuelos, banquetas completamente nuevos y sus cruces con accesibilidad y cuidando los cruceros con bolardos, en otro tramo, Santa Esther, desde Prolongación Acueducto a la calle Santa Ana, aproximadamente un kilómetro y medio".

Piden que MiBici crezca al norte

Pese a que en un año el sistema MiBici triplicó el número de suscripciones en Zapopan, hay pocos viajes comparados con los de Guadalajara, esto principalmente porque las estaciones sólo están en el centro y no llevan a ningún lado.

Sobre ampliar el sistema hacia avenida Santa Margarita, y de esa forma aprovechar la ciclovía que llega hasta Aviación, Lemus dijo que pidió una extensión hacia ese punto a Felipe Reyes, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ). Eso significa que el sistema conectaría el centro de Zapopan -desde Parque El Polvorín que está en Avenida Patria- hasta el Tecnológico de Monterrey, por avenida Santa Margarita.

"Estamos esperando la respuesta del director de MiBici, es un programa estatal, a ellos lo que les preocupa es el número de usuarios, y nosotros tenemos la firme convicción de unir la parte del Tec de Monterrey, como hicimos en avenida Ramón Corona", indicó el presidente municipal.

Acerca de las protestas recientes contra distintas ciclovías, Lemus Navarro enfatizó que su gobierno está a favor de la red ciclista y completamente en contra de acciones como las consultas públicas contra las mismas.

"Me parece que los gobernantes tenemos la gran responsabilidad de ejecutar en decisiones de gobierno lo que la ciudad necesita que es una movilidad incluyente, por nuestra parte no nos va a temblar la mano, vamos a hacer las ciclovías necesarias pero siempre basadas en estudios técnicos, repito, no podemos tampoco apostar en lugares donde no tengamos los anchos de vía, donde no existan las condiciones de seguridad para los ciclistas", mencionó.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ