Diputados de Jalisco cuestan más que los de Alemania o Reino Unido

Los congresos de Baja California, Ciudad de México y Jalisco tienen un presupuesto por diputado mayor al de sus equivalentes de 97 países

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Los diputados de Jalisco son de los más caros. Con un costo de 18.2 millones de pesos por legislador cada año, superan a sus homólogos de los parlamentos nacionales de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Noruega, Dinamarca, India, Colombia y Chile, entre otros países, según el Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Aunque los diputados aprobaron en octubre de 2014 una Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco, sus sueldos y presupuesto son intocables y también destacan como el tercer Congreso estatal más caro del país, después de la Ciudad de México y Estado de México. Incluso el presupuesto por legislador en Jalisco es superior al de la Cámara de Diputados.



Para obtener el gasto por diputado, el Instituto Mexicano para la Competitividad dividió el presupuesto de egresos del Congreso entre el número de legisladores, “así determinamos que Jalisco está entre los siete congresos locales con el presupuesto más alto”, señala Ramiro Suárez Galán, investigador del Imco.

En contraste, en Puebla el presupuesto por diputado es de 3.5 millones de pesos. “Si todos los congresos tuvieran este presupuesto tendríamos un ahorro de 10 mil millones de pesos (en el país), con lo que podríamos tener otras seis universidades públicas estatales”.

El Instituto recomienda a los legisladores identificar los gastos más onerosos y estudiar la manera de adelgazar su estructura. “Es uno de los Congresos con mayor burocracia”.

El investigador sugiere reducir el número de plazas, sin afectar el funcionamiento del Legislativo, “es de los congresos con más trabajadores, 666, muy por arriba de la media; en Nuevo León, el Congreso tiene 437 trabajadores”.

Entre los conceptos de gasto que podrían reducir, el Imco destaca las prestaciones que están por encima de la ley, como el aguinaldo que cobran correspondiente a 50 días de salario. “La Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo de 15 días de salario, entonces son gastos y prestaciones excesivas del Congreso de Jalisco”.

LAS CIFRAS

18.2 millones de pesos cuesta cada legislador de Jalisco al año. El dato surge de una simple división entre el presupuesto del Congreso y el número de legisladores.

3.5 millones de pesos cuesta cada legislador en Puebla. Son los más austeros

DATO

El Congreso de Jalisco destaca porque tiene aguinaldos de 50 días, cuando el mínimo establecido en la legislación es de 15 días.

Los caros

En siete Congresos en el país (Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo) el presupuesto por diputado es superior al de la Cámara de Diputados Federal.

Recomendaciones

• Elaborar y publicar un proyecto de presupuesto de egresos con base en el modelo de presupuesto legislativo de Imco.

• Mejorar la transparencia y desempeño de los Congresos.

• Apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar el aumento desproporcionado del mismo.

• Cumplir las obligaciones que se imponen en las leyes que aprueban.

• Regular la administración y asignación de recursos para los órganos internos (órganos de gobierno, comisiones, comités y centros de estudios, etcétera)

• Dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización.

Los exhiben por opacos

De acuerdo con el Informe Legislativo 2017, los diputados del Congreso de Jalisco incumplen con la Ley General de Transparencia y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Ramiro Suárez Galán, investigador del Imco, explica que los legisladores están obligados a transparentar la remuneración de los diputados de acuerdo con los formatos del Sistema nacional de transparencia. “Jalisco sí publica los salarios, pero no están utilizando el formato y esto evita que sus sueldos sean comparables con los de otros Congresos, por eso establecimos que los salarios de los diputados de Jalisco no están disponibles, no están estandarizados”.

Sobre la Ley de Contabilidad, que establece que todos los entes públicos deben publicar el ejercicio presupuestal cada trimestre, el estudio advierte que Jalisco no publicó cómo gastó en los primeros tres trimestres del año pasado. “No es posible tener acceso a esa información”.

Una revisión al portal de Transparencia detectó que, además de las omisiones mencionadas, se incumple con la actualización del pago de asesorías y de los contratos de prestación de servicios o por honorarios, así como con la actualización del inventario (la última versión es del 30 de junio de 2016) y de los bienes inmuebles. Lo mismo sucede con el padrón de proveedores, cuyos datos corresponden al año pasado; con la información sobre adjudicaciones directas; con el registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa y con el plan anual de actividades de la Unidad de vigilancia, que se actualizó por última vez en 2015.

Aunque los diputados están obligados a informar sobre los gastos de representación, viáticos, viajes oficiales, su costo, itinerario y resultados, la Unidad de transparencia falla en publicar los resultados de los viajes de la LXI Legislatura. Tampoco ha actualizado las pólizas de cheques expedidos y los estados de cuenta bancarios de mayo y junio de este año. Entre la información desactualizada, sobresale porque no hay datos disponibles sobre los informes trimestrales y anuales de sus actividades durante 2016.

En 2016, el Congreso presumió la reforma que obligaba a los servidores públicos a que publicaran sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Sin embargo, sólo 18 de los 39 legisladores han decidido rendir cuentas.

Muchas iniciativas… poca calidad

Durante 2016, los diputados de Jalisco presentaron el mayor número de iniciativas de todos los Congresos estatales, con un total de 974; sin embargo, muchas de éstas carecen de profundidad, obedecen a ocurrencias o surgen como reacción a temas mediáticos, consideran expertos en la materia.



De éstas, más de 900 iniciativas que se reportan en el Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) sólo se aprobaron 367, es decir, una tercera parte, de acuerdo con información que arroja el sistema INFOLEJ.

Ramiro Suárez Galán, investigador de este organismo, declaró que es difícil pensar que en un año se presenten tantas iniciativas con justificación técnica o viabilidad para el Estado; incluso, consideró que muchas de éstas terminan en la congeladora. “Y seguramente muchos diputados presentan iniciativas únicamente para posicionarse en la agenda mediática a sabiendas de que no se aprobarán”.

Para Alberto Bayardo Pérez Arce, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, la mayoría de las propuestas de ley de los diputados carece de mecanismos de garantía y hay otras que se quedan prácticamente en exhortos, “como coloquialmente decimos, (les faltan) dientes. Tenemos muchas iniciativas donde lo que se propone no hay nada que nos asegure que eso se va a cumplir, porque no hay sanciones o digamos algún tipo de incentivo positivo para quien cumple con la ley”.

Recientemente, el Observatorio presentó una evaluación sobre la calidad de 220 iniciativas presentadas en la actual Legislatura, la cual aprobaron de panzazo con un 64% de calificación.

Bayardo señaló que se han encontrado con leyes mal hechas, “muchísimas iniciativas de ley, no tienen profundidad y no revisan los alcances y las implicaciones, precisamente por la enorme cantidad de iniciativas que se están presentando, en un afán de demostrar que sí se trabaja y sí se produce”.

Uno de los temas favoritos en las propuestas de los diputados, explicó, es aumentar años de cárcel a cualquier conducta que se considere inapropiada: “Está comprobado que eso no funciona. Aumentar años de cárcel cuando (hay encuestas donde) la impunidad es del 98%, pues no sirve nada”.

Subrayó que los diputados aún no tienen claro que deben enfocarse en resolver problemas públicos, “porque muchos han estudiado derecho y entonces viven algo que algunos llamamos el idealismo jurídico, donde piensan que solamente por promulgar una ley, inmediatamente empieza a cambiar la realidad, y no es así”.

Además, Jalisco se encuentra entre los siete Estados que han aprobado el 100% de las iniciativas enviadas por los gobernadores, aunque el Informe del Imco sólo reporta dos iniciativas del Ejecutivo local durante 2016.

POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Aunque el Congreso de Jalisco aprobó recientemente disminuir dos diputados a partir de la próxima Legislatura, continúa con 39 diputados que lo mantiene por encima de la media nacional (35).

La eliminación de diputados plurinominales se ha extendido por el país; sin embargo, esto no representa un ahorro presupuestal, declaró Juan Pardinas, director del Imco, al presentar los resultados del Informe. “Lo que deberíamos pedir es que haya más transparencia sobre los Congresos estatales, creo que ésa es la idea y la propuesta central (de este informe)”. Incluso, mencionó que este tipo de medidas puede afectar la representación democrática, “significaría darle al partido mayoritario, ya prácticamente una mayoría garantizada dentro del Congreso”. Subrayó que la única regla para definir el número total de diputados es que sea proporcional al número de habitantes.

Otro de los rubros en los que Jalisco se mantiene por arriba de la media nacional es en el presupuesto asignado, ya que el promedio es de 423.5 millones, en tanto que el Congreso jalisciense superó en 2016 los 690 millones, lo que provocó que se mantuviera entre las 7 legislaturas donde el presupuesto por diputado es superior al del Congreso de la Unión y al de 97 países.

Sin embargo, el aumento del año pasado, respecto a 2015, no alcanzó el uno por ciento, y de acuerdo con el informe, tampoco se incrementó la nómina, la cual habría tenido una reducción al pasar de 896 a 666.

Sigue: #Debateinformador

¿Qué opina del gasto que realizan los legisladores en México?

Participa en Twitter en el debate del día @informador