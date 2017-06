La Semov, impedida para retirar unidades de Uber en Puerto Vallarta

Esto debido a la suspensión definitiva que obtuvo la empresa en mayo pasado

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- La Secretaría de Movilidad (Semov) no puede intervenir para impedir que Uber preste el servicio en Puerto Vallarta, debido a la suspensión definitiva que obtuvo la empresa en mayo pasado, debe esperar a que se resuelva de fondo el amparo.

"Nosotros tenemos que esperarnos porque precisamente esta determinación de la suspensión no nos permite ahorita actuar, no, no, no hay operativos, porque les vuelvo a repetir si el juez está ordenando que las cosas se queden como están, nosotros debemos de esperar a que surja la sentencia en este juicio de amparo", explicó José Luis Quiroz González, director Jurídico de la Semov.

El funcionario consideró que al indicar la suspensión definitiva que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran al momento de su emisión, Uber no tendría que ingresar a operar en Puerto Vallarta, como lo hizo hoy, ya que en esa fecha sólo prestaba el servicio en la metrópoli.

"Si Uber en este momento, el 10 de mayo, no había entrado en Puerto Vallarta, entonces está violando la propia suspensión. ¿Qué es el estado en que se encuentran? Que no debe haber movimientos extraordinarios por ninguna de las partes en virtud de que lo está ordenando el propio juzgado", indicó.

Aunque no realizarán operativos para retirar unidades de Uber en Puerto Vallarta, el funcionario dijo que tienen personal ubicando los carros, para conocer cuántos son y el tipo de vehículos que utilizan, lo cual podrían entregar como elementos de prueba en algún momento del proceso como parte del juicio.

Uber no cumplió con los requisitos para su registro, no tiene autorización para reconocerse como empresa de redes de transporte en Jalisco.

La suspensión definitiva que obtuvo la empresa dispone que se mantengan las cosas en su estado actual, en algunos puntos establece: que la Semov se abstenga de exigir el registro de los conductores y la base de datos de los socios, y de imponer multas; que no impidan a Uber que continúe prestando el servicio mediante plataformas móviles.

Quiroz González recordó que en Yucatán Uber interpuso un amparo en contra de la regulación de ese Estado y del Congreso, el cual perdió. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son la autoridad estatal y el Congreso los que deben regular ese tipo de servicio; se prevé que ese criterio aplique en Jalisco y en todo el país.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA