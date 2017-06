La UCMA y CAJ regresan al Cesjal

El Consejo Económico y Social de Jalisco espera que los organismos inconformes reconsideren su renuncia

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- Durante la nueva sesión del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), celebrado este martes, se anunció el regreso oficial al organismo de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), luego de que este fuera uno de los grupos que salieron del Cesjal al mostrar su inconformidad por la operación del organismo.

Además, el vicepresidente en funciones de presidente del Cesjal, Andrés Ramos Cano, anunció que en la próxima sesión de julio, se reintegrará oficialmente el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ).

El actual mandatario del Cesjal aseguró que se está dialogando con los otros organismos que salieron del Consejo, para que reconsideren su postura. “No hay lugares vacantes. El trabajo principal ha sido acercarse con los diversos organismos que sintieron alguna inconformidad. La prueba está en que los organismos quieren regresar, no se han ido, tienen su lugar”, afirmó.

Los otros grupos que salieron de Cesjal fueron Coparmex Jalisco, Corporativa de Fundaciones y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

El Cesjal también anunció la celebración de un Foro para reformar y analizar los resultados del organismo, que se llevará a cabo en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara el 13 de julio.

“Queremos trabajar al interior del Cesjal, y escuchar otras voces de otros organismos, de la ciudadanía en general, que puedan participar y qué ven mal en este organismo”, comentó Ramos Cano

Ante las críticas al organismo, Ramos Cano aseguró que “el Cesjal ha hecho mucho, lo que nos ha faltado es poderlo divulgar más y que la misma ciudadanía se entere de nuestro trabajo”.

Pide CCIJ equilibrar Comités de Adquisiciones

Los comités de adquisiciones gubernamentales no deben ser responsabilidad casi total de la iniciativa privada, y se tendría que equilibrar la participación de los empresarios y el gobierno, comentó Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

“Que organismos empresariales deban tener toda la responsabilidad, porque tienen seis de siete votos en un comité, no es sano, porque no hay expertos, y porque la gente que participa dentro de los mismos empresarios va y dedica su tiempo de buena fe, no recibe salario ni nada, y asumir la responsabilidad como un funcionario no es algo que sea equilibrado ni sano para los empresarios ni para el gobierno”, afirmó Curiel.

El líder de los industriales criticó que el Congreso del Estado de Jalisco cite a los comités de adquisiciones con solo dos horas de anticipación, ya que se incurre en una violación de la ley, la cual marca que para una reunión extraordinaria, se debe convocar 24 horas antes, y para una sesión ordinaria, son 48 horas de antelación.

Luego de la más reciente modificación a la Ley de Compras Gubernamentales de Jalisco, seis de los siete votos de los Comités de Adquisiciones son de organismos empresariales: el CCIJ, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) y Jóvenes Empresarios.

Curiel también se manifestó contrario a la participación de los Jóvenes Empresarios dentro de los comités, ya que la considera innecesaria. “Ya hay grupos de jóvenes empresarios dentro de las cámaras”, afirmó.

