Tlajomulco prevé ahorros y terrenos para pagar presa contra inundaciones

La construcción de vasos reguladores y el embalse de El Guayabo son la apuesta para evitar afectaciones, sobre todo en la Zona Valles

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- Abatir las inundaciones que año con año se registran en la Zona Valles de Tlajomulco, la más poblada en ese municipio, y arrancar un proyecto que dará vida a un nuevo “parque metropolitano”, costará a ese Ayuntamiento 100 millones de pesos.

Alberto Uribe, presidente municipal, expone que ya cuenta con 10 millones para asegurar la compra de la Presa de El Guayabo, localizada junto a Prolongación 8 de Julio, para que el próximo año las autoridades intervengan con una estrategia de dragado que garantizará una capacidad máxima de almacenamiento de casi un millón de metros cúbicos (cada metro cúbico equivale a mil litros). Eso equivale a tres veces la capacidad del parque El Deán con su reciente ampliación. “De ese tamaño es el proyecto. Eso va a permitir ya no inundar a la Zona Valles y va a permitir que el agua que llegue a El Salto y Tlaquepaque desde esta zona tenga una regulación”.

El Ayuntamiento ha platicado con los dueños de la presa y éstos accedieron. Para alcanzar la suma se realizarán ajustes presupuestales y además se negociará la posible entrega de predios que hoy pertenecen al municipio. No habrá endeudamiento. “Esto se va a comprar este año. Cerramos la operación en estos días. No es muy común que un municipio compre una presa”.

Antes de su urbanización, la Zona Valles era un espacio de presas y de recuperación de mantos freáticos. Hoy, el Fraccionamiento Chulavista acabó con la Presa de los Dolores, mientras el acuífero de Toluquilla está sobre explotado.

Alberto Uribe reconoce que la falla en la urbanización del municipio no puede cambiar, pero la Presa de El Guayabo resolverá un problema que aqueja a decenas de miles de habitantes durante cada temporal. “Es una gran apuesta de nuestro Gobierno para resolver de manera definitiva las inundaciones en una zona donde muchas casas y fraccionamientos no deberían haber existido (…) El siguiente año vamos a estar verdaderamente preparados. Me voy a ir de esta administración, que termina el 30 de septiembre de 2018, resolviendo de fondo el tema de las inundaciones en la zona. Tanto de ahí como de Eucaliptos”.

Tras la compra y ampliación de la presa, el municipio arrancará un programa para convertirla en un espacio público concurrido. “Llenar de árboles toda la zona, tener la capacidad de almacenar esta cantidad de agua y además una pista para correr, un parque, un centro de ejercicio. Será el ‘parque metropolitano’ de Tlajomulco”. Aunque acepta que eso último ocurrirá en el mediano plazo.

Piden infraestructura a la CEA

Desde que inició la administración estatal, la Comisión Estatal del Agua (CEA) no ha colocado un solo kilómetro de colectores para captar aguas en Tlajomulco, denuncia el alcalde Alberto Uribe Camacho. Según el plan de manejo de aguas residuales, hay cinco tramos importantes que no han quedado instalados. El presidente afirma que es infraestructura elemental para evitar escurrimientos de agua de residuo. “Si no lo arreglan, por lo menos el colector La Teja lo vamos a hacer nosotros, porque está pegado a la Presa de El Guayabo”.

Reconoce que hay otros tramos pendientes y “súper urgentes”, como los de El Zapote, Santa Anita y Toluquilla. “No hay un solo colector terminado y esto le corresponde al Estado y a la Federación”.

Las aguas que fluyen por la presa que se planea convertir en un “parque metropolitano” están contaminadas, por lo que serán prioridad aún sin apoyo del Estado.

Otro pendiente que reconoce es el suministro de agua, tarea para la cual solicitará el apoyo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para obtener 100 litros por segundo del agua de Chapala y del canal de Las Pintas.

Con ese caudal asegurado buscaría un financiamiento de mil millones de pesos mediante un esquema de asociación público-privada para construir dos plantas de tratamiento. “Una pegada a Cajititlán y otra al Zapote (…) Si el SIAPA nos da el agua adicional que le pedimos vamos a generar el PPS y arrancaría a finales de año su implementación”. Con esa inversión, el abasto de agua en la Carretera a Chapala y la Zona Valles tendría una solución. “Pero eso depende si tenemos agua fuera de (pozos); si no, no tenemos viabilidad en este momento”.

Hay 60 mil personas en riesgo por lluvias

Por su asentamiento en espacios irregulares y porque hay fraccionamientos construidos en lo que antes fueron valles, muchas de las viviendas de Tlajomulco se encuentran en puntos de riesgo ante el temporal. El Ayuntamiento tiene detectadas a 60 mil personas en zonas de peligro.

Jorge González Morales, director de Obras Públicas, explica que por eso el Ayuntamiento ha emprendido acciones de mitigación durante los últimos meses. “¿Cómo? Construyendo vasos reguladores en zonas donde pasan los arroyos y se quitaron los bordos o presas para construir fraccionamientos”.

Anualmente, Tlajomulco invierte 15 millones de pesos en promedio sólo para limpiar canales y espacios de flujo de agua. Pero este año la cifra alcanzó los 125, debido a los trabajos adicionales para reducir encharcamientos.

“Este año sí se rebasó por mucho… ya llevamos 76 millones de pesos y, aparte, con la compra de los terrenos y los vasos reguladores que compramos en Eucaliptos, en Concepción, en Villas de la Hacienda…”.

El jueves pasado, el pleno del Ayuntamiento acordó la compra de los terrenos en la Presa de El Guayabo, precisamente para reducir las afectaciones por las lluvias en la Zona Valles. Año con año, Tlajomulco resiente los estragos del temporal y muchas vidas se ponen en riesgo.

Por eso confían que la compra y rehabilitación de la Presa de El Guayabo, así como los vasos reguladores, sirvan también para salvar vidas.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Deben restablecer el ciclo del agua

José Arturo Gleason Espíndola (investigador de la UdeG).

El investigador considera que más allá de habilitar vasos reguladores que pueden mitigar las inundaciones, las autoridades deben resolver el problema de fondo, esto es, el restablecimiento del ciclo del agua. Sin embargo, en la metrópoli ha crecido la mancha de concreto afectando la infiltración, “el agua que antes se infiltraba ahora va por las calles, lo que empeora con los árboles que son tumbados, que no sólo generan oxígeno sino que son instrumentos de infiltración que frenan las inundaciones”, señala José Arturo Gleason.

El problema es que el ciclo del agua se ha visto afectado y los vasos reguladores son sólo una medida dentro de una serie de medidas que deben atender: en primer lugar la infiltración del líquido vital al subsuelo, por lo que urge habilitar un sistema de estaciones meteorológicas para medir cuánta agua entra a las cuencas, cuánta agua escurre en el acuífero y cuánta agua le queda.

Recomienda medir la entrada de lluvia, los procesos de infiltración y escurrimiento en tiempo real para analizar el comportamiento de la cuenca.

• Urgente, ordenamiento hídrico

Juan Guillermo Márquez (coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua)

Aunque los vasos reguladores sí pueden incidir en la prevención de inundaciones se trata, a decir del especialista, de una medida paliativa que debe acompañarse de un plan de ordenamiento hídrico a partir de un diagnóstico y conocimiento preciso del estado que guardan los acuíferos para proteger las zonas de recarga para el abastecimiento de agua.

La propuesta es retomar la metodología que utiliza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que en el proceso del desarrollo del plan de ordenamiento participen los usuarios de la cuenca, la academia y los tres niveles de Gobierno para que las administraciones municipales lo eleven a rango de norma y trascienda.

“Lo ideal es tener perfectamente definidas las zonas de recarga del acuífero y protegerlas para que no se urbanicen o impermeabilicen con asfalto, para que no se interrumpa el ciclo del agua”.

Recomienda estudiar hasta qué punto ayudan los vasos reguladores, ya que con el temporal de lluvias se podrían saturar y generar más inundaciones.

También sugiere atender el desarrollo de fraccionamientos en lugares propensos a inundaciones.

CLAVES

La Presa de El Guayabo

Ubicación. Se encuentra justo al lado de Prolongación 8 de Julio, junto al camino al rastro.

Condición. Actualmente acumula lodos, azolve y aguas negras acumuladas por los arrastres de cada temporal.

Estrategia. Tlajomulco pretende comprar el terreno, propiedad de particulares, y además de limpiarlo, incrementar su capacidad de almacenamiento.

Capacidad. La presa acumulará tres veces más de la cantidad de agua de El Dean, ya con su ampliación.

Proyecto. A la distancia, el municipio intervendrá la zona y construirá un parque metropolitano junto a la presa.

Beneficios. Más de 125 mil habitantes de la Zona Valle dejarán de resentir afectaciones por inundaciones durante las lluvias.

Precio. El municipio tiene 10 millones para este fin. El Ayuntamiento realizará modificaciones presupuestales y también pagará “en especie” con terrenos que le pertenecen al municipio, para liquidar los 100 millones de pesos que cuesta el proyecto.

Precedente. Tlajomulco se convertirá en el primer municipio del país en comprar una presa para limpiarla, rehabilitarla y convertirla en un parque público.

Uso. El agua de la presa no es reutilizable porque está contaminada. Para eso se requieren colectores, para que ingrese sólo agua de lluvia. Ya están solicitados a la Comisión Estatal del Agua.

