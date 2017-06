Tres concesiones se han revocado en 2017; ninguna por accidentes

Las acciones inmediatas de la Semov cuando ocurren percances son suspender o cancelar licencias

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- En los que va del año se han reportado 224 accidentes del transporte público con lesionados en la metrópoli. Sin embargo, estos percances no son razón suficiente para revocar concesiones: las únicas tres que han procedido en este 2017 son por no prestar el servicio.

En el caso del más reciente siniestro, de la unidad 54-A que, según las cifras oficiales, dejó 10 personas lesionadas, se anunció el inicio de procedimientos administrativos para suspender o cancelar la licencia del chofer y revocar la concesión de la unidad, informó el director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quiroz González.

De 2016 hay en marcha 203 procesos de revocación de concesiones por percances con lesionados o muertos; correspondientes a esa anualidad se cancelaron cuatro autorizaciones. En 2017 existen otros 28 procedimientos.

El funcionario detalló que la licencia del conductor de la ruta 54-A se bloqueó luego del percance con el tren, de momento no podrá conducir una unidad de transporte público, así seguirá hasta que se resuelva su situación administrativa. Será después del peritaje que se podrá definir su responsabilidad y procederá la suspensión o cancelación del documento.

En lo que va del año se han cancelado 19 licencias y procedió la suspensión de cuatro; 13 expedientes están en reserva; se han instaurado alrededor de 80 procedimientos de los cuales 47 están en integración.

Con relación a las sanciones a los conductores con la suspensión o cancelación de licencias, Quiroz González mencionó que en 2016 se aplicaron 13 cancelaciones del documento a operadores que participaron en accidentes y se suspendieron 19. Además, existen 26 expedientes en reserva y 10 en integración.

En total, el año pasado se instauraron 220 procedimientos de suspensión o cancelación de licencias por participar en accidentes, pero 152 no procedieron por diversas causas, como no haberse determinado que fueron responsables del percance, que la responsabilidad fue compartida o no grave.

El peritaje del siniestro en el que participó la unidad de la Alianza de Camioneros de Jalisco, que pertenece a una ruta verificada, está a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una vez concluido se integrará a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía, por el agente del Ministerio Público.

Verificación sí ha funcionado: Semov

El director de Transporte Público de la Secretería de Movilidad (Semov), Gustavo Flores Delgadillo, consideró que la verificación de rutas está funcionando y como muestra está una tendencia en la reducción de muertes y lesionados este año, con respecto a meses de anualidades previas.

“Esta tendencia se va a la baja desde abril de 2016 y hemos mantenido a la baja totalmente respecto a todos los meses de otros años”, destacó.

Sin embargo, admitió que es necesario reforzar la capacitación del capital humano.

Son 184 rutas las verificadas (incluye las distintas vías) que representan más de cuatro mil unidades. Están pendientes de certificación 25, más sus vías. Hay 224 derroteros en la metrópoli.

TRES LESIONADOS DEL CHOQUE CONTRA EL TREN PERMANECES HOSPITALLIZADOS

Los lesionados por el accidente de la ruta 54-A no fueron 15 como inicialmente se informó, sino 10, de los cuales tres permanecen en el Hospital Civil Fray Antonio Acalde, dos delicados pero estables y uno en estado grave. Los heridos son dos menores de edad y una mujer de 24 años.

El Consejo de Atención de Víctimas de Transporte Público estableció pronto contacto con la Alianza de Camioneros, empresa a la que pertenece la ruta 54-A, y aunque la atención la está proporcionando el Hospital Civil, la mutualidad está atenta para apoyar, mencionó José Parra Sandoval encargado del organismo.

Dependiendo las condiciones los lesionados podrían ser trasladados previa autorización de los médicos tratantes.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Se debe reforzar certificación de choferes

Raúl Díaz (académico del Iteso)

Tras el choque del domingo entre un tren y una unidad del transporte público que dejó 10 lesionados en El Salto, el miembro del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Iteso destacó que las autoridades deben reforzar la supervisión del esquema laboral de los choferes y su certificación.

“Me parece que el aspecto de la certificación de los conductores también es importante, pero tampoco que sea eventual. A final de cuentas, lo que pasa con las rutas es que se certifican en un momento, pero ya no se les da seguimiento. Por tanto, como todos sabemos, los sistemas que no son supervisados son proclives a declinar en su calidad de servicio”.

Díaz resaltó que algunas de las condiciones que el Gobierno estatal tomó en cuenta en cuenta para aprobar a las unidades, como el gobernador de velocidad, los letreros electrónicos y las cámaras, entre otros, no ayudaron a transformar el servicio de transporte metropolitano.

“Fue una medida desesperada, pragmática, para resolver un problema muy grave con poco esfuerzo, intentando que tuviera un impacto a corto plazo. Sin embargo, es un grave error que no se complementen estas medidas consideradas de impacto inmediato con otras que pudieran ayudarnos a mejorar más de fondo la estructura del sistema del transporte público”.

• Urge replantear la seguridad para los usuarios

Yefer Asprilla (integrante del Doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio de CuTonalá)

Para Yefer Asprilla, integrante del Doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá (CuTonalá), en un momento en el que se busca mejorar las condiciones de comodidad, confort, tarifa, accesibilidad y frecuencia de paso de las unidades del transporte público de las ciudades como Guadalajara, es importante que las autoridades vuelvan a tomar en cuenta que la seguridad debe ser el aspecto más importante.

“Si partimos de esa visión, vemos que es el tema más importante y fundamental que se debe garantizar al usuario. En ese orden de ideas, en todas las ciudades latinoamericanas el transporte público requiere de esa reingeniería. El modelo de la ruta empresa va a incidir de manera fundamental en la seguridad del usuario. El chofer o el conductor del camión no tiene que estar haciendo tres o cuatro funciones”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además, resalta que sólo 47 países, que representan 13% de la población mundial, tienen leyes que se ajustan a las prácticas óptimas relacionadas con la velocidad en las ciudades, de unos 50 km/h en zonas urbanas.

CRONOLOGÍA

Incidentes en la zona metropolitana

7 de marzo 2014

Un camión de la ruta 368 se impactó contra un parabús ubicado afuera de la Preparatoria 10 de la UdeG, ubicada en Periférico Norte, en Zapopan. A causa de este percance murió una estudiante y hubo 18 lesionados.

10 de noviembre 2014

Una unidad de la ruta 258-A se estrelló contra una escuela primaria de la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Falleció una niña y otra tuvo lesiones de gravedad.

23 de agosto de 2015

Un camión de la ruta 186 chocó contra una de la línea Autobuses de Tlajomulco. El accidente ocurrió en la antigua carretera a Tlajomulco de Zúñiga, a la altura del fraccionamiento La Fortuna. Fallecieron dos personas y 25 resultaron heridas.

14 de noviembre 2015

Dos unidades del transporte público, de las rutas 45 y 615, chocaron y después se impactaron contra una finca de la colonia Insurgentes, en Guadalajara. El incidente dejó 12 personas lesionadas.

24 de marzo de 2016

Un camión de la ruta 186 se impactó contra el tren en Tlajomulco luego de que intentó ganarle el paso. La locomotora lo golpeó en la parte trasera y provocó que la unidad terminara volcada sobre un poste de alumbrado público. Hubo 26 lesionados.

29 de marzo de 2016

Unos 22 lesionados dejó un choque entre una unidad de la ruta 163 y una camioneta particular, en la colonia Artesanos, en Guadalajara.

9 de septiembre 2016

Un camión dela ruta 646 se impactó contra un tren en el cruce de López Mateos e Inglaterra. Al parecer, el conductor de la unidad intentó cruzar primero que la locomotora.

24 de enero 2017

Una unidad de la ruta 380 chocó de frente contra un camión de carga. Este incidente ocurrió en el Periférico Sur, a su cruce con Camino al Iteso. Hubo 37 personas lesionadas.

16 de marzo 2017

Un autobús de la línea Guadalajara-El Salto se volcó sobre la carretera que conecta a Juanacatlán con Zapotlanejo. Una joven de 15 años murió y 20 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas.

25 de junio 2017

Un camión de la ruta 54-A fue impactado por un tren en San José El Verde, en El Salto. Las autoridades reportaron que hubo 15 lesionados.