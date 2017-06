Abrirán otros 35 km de Macrolibramiento

Desde los primeros días de julio se podrá circular por el tramo que va de la carretera de Chapala a la de Colima

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- La apertura de otros 35 kilómetros del Macrolibramiento, en el tramo de la carretera a Chapala a la de Colima o vía a Morelia, será entre el 1 y 3 de julio próximos. Debido a que quedarán algunos pendientes en aspectos complementarios, no se cobrará cuota por circular por ahí, hasta concluirlos completamente.

“Son trabajos complementarios que su ejecución no va a impedir el tránsito sobre esta importante vía, son trabajos que se van a estar desarrollando de forma intensiva en estos últimos días del presente mes, por esa razón en caso de no lograrlos concluir, es lo que va a permitir que no se esté cobrando la cuota en esos 35 kilómetros hasta no tener a 100% de los trabajos complementarios faltantes”, manifestó el director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Salvador Fernández Ayala.

Durante aproximadamente un mes de operaciones del nuevo tramo, que se sumará a los 30 kilómetros en funcionamiento, sólo se erogarán los 44 pesos que cuesta recorrer los primeros kilómetros que comprenden de carretera a Zapotlanejo a la vía a Chapala.