Sociedad merece explicación sobre espionaje: Robles Ortega

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- Ante el revuelo que ha causado un posible espionaje por parte del Gobierno de Jalisco hacia políticos, activistas y medios de comunicación, Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, consideró que aunque el tema no es algo nuevo ni particular de México, todas las personas tienen derecho a la privacidad y a la intimidad.

"La sociedad tiene derecho a esperar una explicación. Como parte de la sociedad, yo hablo no en calidad de la Iglesia, también como ciudadano, y como ciudadano creo que tenemos derecho a ser informados del uso que se hace de nuestros recursos", dijo Robles Ortega.

Sobre el uso de recursos público en el tema, el cardenal señaló que escandaliza que se invierta en eso y no en otros aspectos más urgentes a resolver. "Eso es lo que uno no entiende del Gobierno, qué criterio usan para invertir los recursos que vienen de los impuestos de la gente para bien de la misma gente, eso es algo que tiene que justificar y explicar".

Francisco Robles indicó que no tiene conocimiento si los líderes de la Iglesia Católica pudieran ser espiados. "No puedo asegurar que somos objetos de espionaje, pero tampoco me extrañaría que alguien estuviera interesado o al pendiente de lo que uno piensa, expresa, sobre todo en determinadas circunstancias".

Acerca de si el espionaje contra activistas o medios de comunicación coartaría la libertad de expresión de estos, el arzobispo subrayó. "Yo preguntaría, qué es lo que exhiben con más éxito, lo que ellos investigan, lo que ellos escrutan de la sociedad o personajes políticos. Si los periodistas saben que eso es parte de su trabajo, no creo que debiera preocuparles tanto de que ellos fueran a su vez objetos de espionaje".

"No podemos entrar en un espiral de vernos todos con desconfianza, sino que lo que hagamos lo hagamos con transparencia, buscando el bien, al verdad y si hacemos eso no tengamos miedo de que nos vigilen, o nos escruten, hay que crear este clima de confianza y respeto sobre todo a la privacidad, intimidad, derecho que tienen todas las personas". Francisco Robles Ortega.

-El 19 de junio el diario internacional New York Times señaló que el Gobierno Federal espía a activistas y periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola mediante el software “Pegasus”, adquirido a una empresa israelí; la Federación rechazó esta acusación.

-Tras la noticia distintos políticos de Jalisco han pedido explicaciones el Gobierno Estatal debido a que cuentan con equipo similar al del Gobierno Estatal.

-La Sepaf aceptó que firmó un contrato por 263 millones de pesos con una empresa que a su vez pudo ser subcontratada por "Hacker Team" "para el arrendamiento de equipamiento de transporte y vehículos; equipo tecnológico, de comunicaciones e inteligencia". Entre esas adquisiciones se encontraría Galileo, un software espía capaz de infectar celulares y computadoras para obtener su información.

-El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, reconoció el pasado 20 de junio que cuentan con equipo de investigación para espionaje pero enfatizó que este sólo se utiliza para combatir delitos de desaparecidos, extorsión y secuestros sin embargo no dio cifras de cuántas veces los han usado.

