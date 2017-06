Medirán impacto del yoga entre jaliscienses

La Sedis diseñará un programa con el fin de medir la manera en que afecta a la población física y mentalmente

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, informó que en conjunto con Tata Consulting y la Universidad de Guadalajara (UdeG) diseñará un programa con el fin de medir el impacto físico y mental que tiene el yoga en la población.

Manifestó que el 'piloto' de este mecanismo podría ser lanzado en un periodo no mayor a 45 días y será focalizado en mujeres jefas de familia o mujeres que han padecido algún tipo de violencia intrafamiliar.

"Lo que no se mide no funciona y creo que la propuesta de que podamos generar un programa de practicar el yo y medir el impacto que el yoga tiene, nos puede ayudar en mucho a evaluar un esquema alternativo de combate a la violencia que no sólo se combate con patrullas o con más armamento, sino también desde la formación y la creación de hábitos de vida saludable", dijo.

Indicó que la víspera más de 400 personas se dieron cita en el Parque Metropolitano, en Zapopan, para participar en las sesiones de dicha actividad y meditación que se ofrecieron como parte de los festejos por el Día Internacional del Yoga.

"Esta es la tercera ocasión que se realiza en este parque ubicado en el municipio de Zapopan, en donde también estuvo el cónsul honorario de la India, Xavier Orendain", puntualizó.