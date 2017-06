Por falta de unidades, retrasan arranque de Troncal 18 de Marzo

El director de Transporte Público indicó que la empresa responsable pidió una prórroga de 90 días

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2017).- La Troncal 18 de Marzo no arrancará a finales de este mes, como se tenía previsto, debido a un retraso en la llegada de las unidades con las que ofrecerá los traslados desde Miravalle hasta Plaza del Sol.

El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, explicó que la empresa responsable de poner en funcionamiento este corredor del nuevo sistema de transporte ruta-empresa pidió 90 días para concluir el equipamiento de los camiones, que les entregarán a finales de este mes.

Sin embargo, destacó que la dependencia estatal rechazó esta solicitud y puso como plazo el último día de julio para cumplir con el compromiso.

Flores agregó que la próxima semana iniciarán los trabajos de balizamiento y preparación de la infraestructura de la ruta, que trabajará con 28 unidades y recorrerá el derrotero de la ruta 63, que transporta a unas 24 mil personas al día.

El funcionario señaló que la Semov también evalúa agregar un tramo entre Plaza del Sol y un centro comercial que se encuentra entre las avenidas Rafael Sanzio y Vallarta.

El pasado 13 de junio, este medio de comunicación publicó que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, aseguró que la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte iba en tiempo y forma.

El mandatario estatal resaltó que los resultados del funcionamiento de este proyecto no podrán analizarse hasta que ofrezcan el servicio tres rutas.

En mayo de este año, durante el inicio del corredor Artesanos, que va desde la zona de la Barranca de Huentitán hasta Las Liebres, en Tlaquepaque, Sandoval confirmó que el objetivo de su administración es que en octubre próximo se consoliden nueve troncales de las 18 que se implementarán en la metrópoli.

QUIEREN TORNIQUETES DE ACCESO

Uno de cada 10 sube sin pagar en Troncal Artesanos

En la Troncal Artesanos se detectó que alrededor de 10% de los usuarios de dicha ruta empresa, que arrancó operaciones el pasado 8 de mayo, no depositan el importe del pasaje en las alcancías; por lo que el representante del sindicato de choferes de la Alianza de Camioneros y de ese derrotero, Raúl Jiménez Pulido, consideró necesario que se coloquen torniquetes para tener un mayor control.

“Yo pienso que está haciendo falta el rehilete, porque se está pasando mucha gente sin pagar, esto deben irlo viendo sobre la marcha, revisar los detallitos que hacen falta”. Quienes no depositan los siete pesos del boleto en las alcancías, “creo que está como entre 7% y 10%”, dijo.

Es posible detectar la situación a través de las cámaras que permiten obtener el número de pasajeros que abordan, el cual se compara con los ingresos captados; “no coinciden con el importe que entra”.

Señaló que el asunto debe atenderse, porque considera que las mermas pueden aumentar con el tiempo, “después se va a dar cuenta más la gente y se van a estar pasando sin pagar”.

Los equipos de prepago están a espaldas de los choferes y ellos ya no se encargan de manejar el dinero ni entregar los boletos, para no distraerse, apuntó.

Al no coincidir el número de pasajeros que abordan con los boletos pagados, les podría generar problemas a los operadores con los concesionarios.

Por su parte, los operadores consideran que debe buscarse alguna medida para que haya más control de los pasajeros que abordan, la instalación de torniquetes, a diferencia de Jiménez Pulido, no la consideraron práctica, desde su punto de vista haría más lento el ingreso de pasajeros.

Aprovechan abordaje en público para no pagar

Algunos choferes señalan que cuando abordan en grupos de ocho o 10 personas, una o dos no pagan. Otros dicen que se dan cuenta de la situación, pero es difícil calcular cuántos pasajeros no cubren el boleto.

“Sí lo he visto, pero le da a uno más vergüenza decirles, sucede cuando se suben un promedio de ocho o 10 personas, en esos casos son uno o dos (los que no pagan)”, estimó José Cárdenas, operador.

Por su parte, José Guardado, otro chofer de la Troncal Artesanos indicó: “Cuando va lleno el camión hay muchos que se hacen tontos (y no pagan), en hora pico son los problemas, todavía cuando es hora normal no es tanto porque de todos modos está uno al pendiente. Un promedio, a lo mejor de tres o cuatro personas por cada media vuelta (no pagan)”, serían alrededor de seis u ocho por vuelta completa o incluso puede ser más.

Aunque no tiene un estimado de cuántas personas omiten el pago, Raymundo Magallanes mencionó que ha identificado que “a veces se suben dos pasajeros y nomás paga uno; a veces se suben tres y nomás pagan dos. Como les comentaba, como no timbra ni pita nada la alcancía, nosotros qué hacemos”.

Los operadores no pagan si se detecta una diferencia entre los pasajeros que abordan y los que pagan, sin embargo, consideran que “sí es una merma para la empresa”.

En estos momentos todavía hay personal que se alterna en las distintas unidades de la ruta, orientan a los usuarios con el prepago. En estos casos la alcancía está vigilada y los pasajeros depositan su pasaje.

Solución a falta de pago

Para tener un mayor control del pago de los pasajeros en la Troncal Artesanos, se proyecta adicionar una alerta auditiva como parte del sistema de prepago. “La empresa de prepago está viendo el mecanismo de generar una alerta auditiva cada que se está generando un pago”, informó Gustavo Flores Delgadillo, director de Transporte Público de la Semov. El funcionario afirmó que resolver el problema de pasajeros que no pagan es un tema administrativo que deben atender los concesionarios de la ruta y la empresa del prepago, por tratarse de una afectación a sus ingresos.

Los choferes proponen:

• Mover la alcancía a un punto más visible para el operador.

• Mantener a una persona en cada unidad vigilando que se haga el pago.

• Añadir un sonido que indique el depósito de la tarifa.

Operadores rebasan límites de velocidad

En las primeras semanas de operación de la Troncal Artesanos se han detectado diversas irregularidades, entre ellas la alteración de reguladores de velocidad, lo que permitió, en algunos casos, circulara una velocidad no permitida de 70 kilómetros por hora.

Esas prácticas irregulares por parte de algunos choferes, son parte del proceso que el funcionario consideró natural, porque hay quienes se resisten a ganar un salario fijo.

Asimismo, añadió, entre los aspectos que tendrán que corregirse están las invasiones del carril preferente y de paradas de las unidades de la ruta Artesanos, principalmente en la zona de Niños Héroes, de La Pila Seca hacia R. Michel en el sentido Norte-Sur, por esta situación los camiones circulan apenas a 15 kilómetros. Para agilizar el tránsito se están reforzando operativos con personal de la Policía Vial.

Finalmente, el director de Transporte Público comentó que cada semana se realizan reuniones de evaluación sobre cómo avanza la ruta, y las mejoras que se requiere aplicar.