Regidores de Zapopan, divididos por tema de espionaje

ZAPOPAN, JALISCO (23/JUN/2017).- Regidores de Zapopan mostraron distintas posturas sobre el tema de presunto espionaje que realiza el Gobierno del Estado a políticos, activistas y medios de comunicación, luego de que esta semana un medio internacional diera a conocer que la Federación espía a periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

La regidora Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, leyó un escrito en donde se manifestaba en contra del espionaje. "El silencio del gobernador preocupa", dijo durante la sesión de Ayuntamiento del municipio.

El regidor Salvador Rizo, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que le preocupaban ese tipo de señalamientos sin que existieran pruebas concretas. "Acusar sin probar no habla muy bien del planteamiento".

Sobre ese tema la regidora Zoila Gutiérrez Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta para pertenecer al Secretariado Técnico de Gobierno Abierto tras la renuncia de Enrique Alfaro.

El alcalde Pablo Lemus Navarro, dijo que no podían manifestar un posicionamiento hasta que no tengan la información del trabajo del secretariado o cuál sería el rol que tomarían, además de que no han recibido invitación.

La iniciativa de Parque Zapopan Central se turnó a la Comisión de Hacienda para que los regidores puedan revisar el proyecto, enriquecerlo y aclarar dudas.

Respalda a Alfaro

Pablo Lemus Navarro señaló que respalda la decisión de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, de salirse de Gobierno Abierto.

"Porque no hay congruencia política, por un lado se habla de gobiernos abiertos de cara a la ciudadanía y por el otro se espía a personajes políticos, líderes de opinión, periodistas y demás", sentenció.

Sobre señalamientos del fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, de que no hay ninguna denuncia contra el Gobierno Estatal por espionaje, Lemus Navarro dijo que ellos no tienen pruebas, sino que se basan en trabajos periodísticos como el publicado en el New York Times sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Cuando estás haciendo una llamada telefónica se escuchan algunos ruidos extraños, después se cortan las llamadas, es muy probable que nos estén grabando, monitoreando nuestras llamadas, pero el que nada debe nada teme. Si nosotros no señalamos, no nos posicionamos en este sentido vamos a permitir que estas prácticas sigan sucediendo, y después quienes se queden callados sean los actores políticos, o medios de comunicación sufrirían las consecuencias", dijo.

Acerca de las declaraciones del Presidente Enrique Peña, en las que dijo que a él también lo espían, el alcalde consideró hace falta una explicación más detallada de este tema. "Ahora resulta que el propio gobierno espía al Presidente de la república, esto ya parece una anarquía total".

Zapopan desconoce avance de Línea 3

Pablo Lemus dijo que pese a la visita de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Entidad, no les han informado cuál es el avance en los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan.

"Aquí veo las estaciones que están en el municipio todavía con poco avance, sobre todo la estación Basílica, ayer lo que me hubiera gustado es que el secretario de Comunicaciones y Transportes hubiera venido a Zapopan a rendir un informe de cómo van los avances en el municipio".

El alcalde zapopano consideró que debieron haber presentado un estudio técnico sobre todo porque se ve un atraso importante y el temporal ya está en puerta, "Y el secretario ni nos invitó, convocó, presentó informe, no sabemos nada del secretario Gerardo Ruiz Esparza".

