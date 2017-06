Ex aspirante a magistrado denuncia hostigamiento del PAN

''Me están presionando gentes de Acción Nacional, para que no impugne la designación de magistrado'', asegura

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUN/2017).- El abogado José Reyes Victoriano, a quien la semana pasada el Congreso le retiró el nombramiento como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJEJ) que le había otorgado en 2015, pero que no había podido asumir, denunció que es víctima de hostigamiento por parte de los panistas para evitar que impugne este proceso.

"Me están presionando gentes de Acción Nacional, para que no impugne la designación de magistrado, porque me tienen amenazado que si lo hago, van a mover su gente que tienen en la Dirección de Disciplina y en la Dirección de Visatuduría del Consejo de la Judicatura para cesarme".

Debido a una resolución del Quinto Tribunal Colegiado, los diputados debieron reponer el proceso la semana pasada, sin embargo, el abogado denunció anomalías, al recordar que la Comisión de Justicia votó un dictamen que lo ratificaba, pero que se modificó en el pleno a petición de un diputado panista para designar a Felipe Sánchez Montes de Oca, quien había impugnado el proceso.

Sumado a estas presuntas irregularidades, Reyes Victoriano denunció que el día previo a la sesión que se desarrolló el pasado 13 de junio, se reunió en un restaurante de la ciudad con el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra y con el dirigente estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez, quienes le informaron que este nombramiento era posición del PAN y por órdenes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el nombramiento sería para Montes de Oca.

Posterior a esta reunión, asegura que él y su familia han sido víctimas de hostigamiento para evitar que impugne el proceso.

Informó que por ello presentará una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el Consejo de la Judicatura Federal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos (CIDH).

Victoriano Reyes recibió el nombramiento en 2015, sin embargo, no pudo asumir el cargo debido a un amparo promovido por el magistrado Guillermo Guerrero Franco quien se negaba a dejar la silla tras haber cumplido 70 años de edad.

Posteriormente, Elsa Navarro, quien fue una de las aspirantes, impugnó también el proceso.

