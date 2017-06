Analizarán renuncias a Gobierno Abierto

La presidenta del Secretariado Técnico, Cynthia Cantero, señala que sería la primera vez que se recibiría un documento sobre el tema

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Luego de que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, anunciara su salida de Gobierno Abierto, por el presunto espionaje del que se acusa al Ejecutivo estatal, la presidenta del Secretariado Técnico del organismo, Cynthia Cantero Pacheco, informó que revisarán este tema, pues hasta la tarde de este jueves, no había sido notificada.

Subrayó que es respetable la decisión que tomen sus integrantes, sin embargo, es la primera vez que se recibiría un documento sobre el tema, y la información la conocía sólo a través de las redes sociales.

"La intención sería revisarlo, posiblemente ponerme en contacto con quienes están presentando estos documentos, y también, una de las funciones del Itei (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales), en esta mesa, es tratar de mediar la comunicación, tanto con autoridades como con los representantes de la sociedad que participan".

La titular del Itei reconoció que a nivel nacional se ha denunciado el problema de espionaje, "creo que es visible para todos, y conocido para todos lo que se está presentando, y en el mismo sentido me pronuncio: No es posible que existan este tipo de prácticas en ningún sentido, en ningún aspecto, el derecho a la libertad de expresión lo debemos de defender, no nada más los ciudadanos, la sociedad, sino que también incluso los funcionarios públicos".

Además de Enrique Alfaro, el diputado emecista, Alejandro Hermosillo hizo oficial su salida de Gobierno Abierto, tras argumentar que Jalisco no es ajeno a lo que sucede en este tema a nivel nacional, y recordó que en 2015 se dio a conocer que el gobierno estatal sería cliente de la empresa "Hacking Team" para desarrollar tareas de espionaje.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ