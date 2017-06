Piden al gobernador vetar aumento a tarifa de transporte

La agrupación ‘Hagamos’ resalta que no se ha cumplido con las especificaciones en la ruta empresa para aumentar el pasaje

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Piden al gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que conforme a sus facultades vete el aumento a nueve pesos de la tarifa de transporte público, aprobado para las rutas que operen en el modelo empresarial.

"No se ha cumplido con las especificaciones para poder llegar a hacer las troncales y todo el plan y el proyecto, también hay que decirle al gobernador que vete la tarifa, no puede haber un incremento de 50%, no puede ser un golpe tan fuerte a las familias", no se justifica el alza, enfatizó el coordinador de la agrupación "Hagamos", Enrique Velázquez.

Al Comité Técnico Validación Tarifaria no se le entregó la información para medir el impacto social de la tarifa de transporte público, sólo el estudio técnico con base al cual se determinó el alza a nueve pesos, señaló por su parte, Alberto Galarza Villaseñor, coordinador de Asuntos de Ciudad de "Hagamos".

"Se me hace algo sospechoso que tenemos que estar muy atentos, porque otra vez están pensando en el objetivo final de cuánto le van a cobrar al usuario".

Anunció que "Hagamos" auditará todo el proceso de las rutas empresas para verificar que cumplan con todos los requisitos que establecen las normas de prepago, características de las unidades y el modelo de contratación de los choferes (pago y horario fijo, prestaciones por buen servicio).

"Hagamos va auditar todo este proceso, para que no haya un solo aumento si no se cumple con 100% de lo que marca la normatividad. Ya impedimos más de cuatro años que subiera la tarifa, si en la recta final les damos el aumento a los transportistas sin cumplir con la ley, estamos fritos", subrayo Galarza Villaseñor.

Presentarán recurso contra consulta de ciclovía

Al considerar que la consulta aprobada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), sobre la permanencia o no de la ciclovía de Boulevard Marcelino García Barragán, es anticonstitucional, "Hagamos" informó que presentarán recursos ante el instituto o tribunales para tratar de evitar que se lleve a cabo.

"Sí, lo que queremos atacar de fondo es que no se siente un precedente de este tipo, es peligroso para la ciudad que estemos sometiendo a consideración este tipo de temas", explicó el coordinador de Asuntos de Ciudad de "Hagamos", Alberto Galarza Villaseñor.

Dijo no comprender la decisión del instituto en un tema de movilidad no motorizada, "a mí me huele a juego político, completito".

La consulta ciudadana está programada para realizarse el próximo 9 de julio.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA