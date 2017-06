Tarifa de nueve pesos, inaccesible para mayoría de la población

La FEU presenta un estudio donde señala que este sector tiene ingresos de uno a tres salarios mínimos

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Al calificar de opaco y limitado el estudio técnico con base al cual se aprobó un aumento a nueve pesos a la tarifa de transporte de la ruta empresa, y señalar que se no tomó en consideración el impacto a la económica familiar, ya que 63% de la población ocupada no está en condiciones de pagar ese monto al tener ingresos de uno a tres salarios mínimos, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) pidió al gobernador que reconsidere el alza.

La tarifa social "no se observa en el estudio, que sería fundamental, que se haya considerado el impacto económico de la nueva tarifa en la economía de las familias que más necesitan del transporte público. Nuestros estudios revelan que muchos usuarios no están en condiciones económicas de pagar la tarifa aprobada de nueve pesos para la ruta empresa", señaló el presidente del organismo estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela.

Mientras el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco ubicó en 40% los usuarios que no están en posibilidades de pagar una tarifa más allá de siete pesos, los cuales se tendrían que atender a través de programas sociales, la FEU aseguró que en realidad es 63% el sector que está en esas condiciones con base a los estudios del CUCEA.

Medina Varela añadió que no se ha transparentado el estudio con base al cual se estableció la tarifa social, aunque solicitaron el documento no lo han recibido. Invitó a la autoridad a hacer público el documento, para estar en condiciones de discutir el aumento a la tarifa.

Por su parte, Héctor Luis del Toro Chávez, Investigador de Estudios Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), manifestó que los usuarios pagan en este momento (a siete pesos) un transporte caro e inseguro, y existe un sector que no cuenta con los recursos para cubrir los nueve pesos del alza.

"Claro que esa propuesta señalada en el informe técnico es una serie de cuentas alegres, sin considerar prácticamente la situación por la que atraviesa el grueso de la población y en términos generales la población trabajadora".

Las deficiencias en el estudio

Entre las deficiencias que se señalan al estudio técnico con base al cual se determinó el alza a nueve pesos a la tarifa, están: no se detectan los costos con la antigua tarifa y con la nueva, ni el porcentaje de incremento de las gasolinas, no se sabe si los costos son reales o aproximados, no se demuestra la fuente que dé certeza real a los costos, sólo se mencionan costos, pero no ingresos, no se indica cuál es la tasa de retorno sobre el capital invertido, apuntó el presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela.

El gasto en transporte

Si se considera el costo de siete pesos actual de la tarifa, se concluye que si en promedio una persona toma al día cuatro camiones, al mes gasta 672 pesos, en una familia de cuatro miembros en promedio representa erogar dos mil 688 pesos; aumentar el precio del pasaje a nueve pesos significaría gastar en transporte público tres mil 456 pesos.

Para quienes ganan un salario mínimo la percepción mensual es de dos mil 400 pesos; los que ganan tres reciben siete mil 200 pesos, de manera que significa destinar gran parte del ingreso al gasto en transporte público, apuntó del Toro Chávez.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA