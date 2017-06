Salida de Ricardo Gutiérrez es por conflicto de interés, señala Alfaro

El saliente director del Instituto Metropolitano de Planeación responde que nadie le exigió su renuncia y que va por la Rectoría de la UdeG

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, señaló que Ricardo Gutiérrez Padilla salió del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) por “el conflicto de interés” que implicaban sus aspiraciones a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Consideró que Gutiérrez Padilla realizó un trabajo “extraordinario” al frente del Instituto y que cumplió con la encomienda de los presidentes municipales y del gobernador de Jalisco.

“Ricardo expresó una aspiración personal que evidentemente en los términos que la planteó podría significar un conflicto de interés en el desempeño de su responsabilidad. Por lo tanto creo que lo correcto era separarse de su cargo”.

Remarcó: “lo que él planteó como proyecto personal evidentemente se podía contraponer con sus responsabilidades como director del Instituto y, por ello, creo que la decisión correcta fue presentar su renuncia. Le deseo suerte en cualquier cosa que él pretenda y cualquier proyecto que en lo personal quiera concretar es una decisión a título personal y la respeto”.

Gutiérrez Padilla dio a conocer en Facebook que dejará su cargo en el Imeplan a partir del 1 de julio para contender por la Rectoría de la UdeG en el año 2019.

El alcalde consideró que entre los mayores logros de Gutiérrez Padilla destacan lograr que el Imeplan tenga vida institucional, sacar el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet), impulsar la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) y dejar sentadas las bases para la aprobación de Programa de Desarrollo Metropolitano.

Abundó que al frente del Imeplan deberá llegar un perfil técnico, con solvencia académica, trayectoria que avale su conocimiento en los temas urbanos y de la agenda pública de la ciudad y que pueda estar por encima de vaivenes políticos.

“Habrá una reunión con la presidenta de la Junta de Coordinación (María Elena Limón) para definir los pasos a seguir, pero tomaremos la decisión rápido, espero que la próxima semana ya la podamos estar procesando”.

Causa sorpresa

La renuncia de Gutiérrez Padilla causó “sorpresa”. Así lo expresa el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien adelanta que se prevé posponer la sesión programada para este jueves en el Instituto, a fin de “analizar bien el tema”.

“No se puede obligar a una persona a quedarse un tiempo determinado como director, pero sí podemos buscar un perfil técnico haciendo consultas llamando a las universidades y colegios a presentar perfiles que permitan encontrar a la persona idónea”, propuso Pablo Lemus, quien añade que el próximo titular debe tener “una visión de largo plazo que se pueda mantener en el cargo por lo menos por el resto del periodo que le tocaba al anterior director”.

Pero el Instituto, advierte el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, no puede quedar acéfalo. “Quiero creer que el segundo de a bordo se quede como encargado de despacho”. Y expone que llamará a sus homólogos para que de inmediato se analicen perfiles para un sucesor, “para en una sesión extraordinaria poder nombrar antes del 1 de julio a su suplente, para que no se pierdan semanas o meses en esta agenda”.

CONFÍA EN GANAR

Tras su destape por la búsqueda de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Peña Ramos, secretario general de la casa de estudios, respondió que Ricardo Gutiérrez no podría contender porque no cumple los requisitos que marca la ley, al no formar parte de la comunidad universitaria.

Al respecto, Ricardo Gutiérrez respondió que nadie puede ser privado de sus derechos y garantías hasta que no se resuelva el juicio laboral que interpuso contra la Universidad hace 11 años. “No tengo ninguna duda de que el colegiado me dará la razón… me dieron de baja de manera ilegítima e ilegal… el juicio lo tengo ganado”.

Destacó que la resolución del juicio de amparo directo 355/17 radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral será el acto definitorio para cumplir con la Ley Orgánica de la UdeG y aspirar a la Rectoría.

Sobre la declaración del alcalde tapatío Enrique Alfaro, señaló que no le exigieron la renuncia por sus aspiraciones: “Mis decisiones las tomo yo, en mi vida mando yo… nadie, nunca jamás más en la vida, me ha pedido renunciar a nada”.

Presume el Potmet

Tras un año y ocho meses de que Ricardo Gutiérrez Padilla rindiera protesta como titular del Imeplan, destacó como logros la integración de un equipo humano muy sólido, una visión de ciudad compartida en el territorio metropolitano y la aprobación de los elementos de planeación y gestión para el desarrollo metropolitano de largo aliento.

Entre los avances destaca la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (Potmet), que determina la ruta que define el rumbo y ritmo de crecimiento de la ciudad, con proyectos a largo plazo que permitan tener un lugar más disfrutable, con miras a que en el año 2042, cuando Guadalajara cumpla 500 años, se pase de una ciudad dispersa y desigual, a una conectada y ordenada.

El Potmet es uno de los cuatro instrumentos para el ordenamiento de la ciudad tras años de rezagos y abusos en desarrollo urbano, pero ha sido blanco de críticas por organizaciones civiles y académicos que coinciden en que el plan promueve la expansión urbana con el modelo de centralidades en lugar de contenerla.

Los resultados del análisis elaborado por la Escuela Superior de Arquitectura, Jalisco Cómo Vamos, el Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana, Ciudad para Todos, Wikipolítica y Tómala, entre otras organizaciones, revelan que los objetivos del instrumento son ambiguos. También observaron que el Potmet no da incentivos para medir las metas y que la lógica de planeación está desligada a temas ambientales.

Ricardo Gutiérrez también destacó la creación del Programa de Desarrollo Metropolitano 1.0 y 2.0, aunque está pendiente la tercera versión con la que ya quedaría completamente listo el programa, con miras a tener una ciudad segura, incluyente, sustentable y resiliente.

En febrero pasado, el director saliente aplaudió la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, “es el primer gran logro que tenemos y es el mejor proyecto que tenemos para que los alcaldes tomen en sus manos el hacer las políticas públicas de prevención”.

Otro de los avances consolidados este año es la integración del Sistema de Información y Gestión Metropolitano (SIGMetro) que concentra información de los nueve municipios que conforman la metrópoli.

En la plataforma sigmetro.imeplan.mx se puede consultar información sobre los instrumentos de planeación urbana, como planes parciales y el Plan de ordenamiento territorial metropolitano (Potmet), de forma geolocalizada y visualizar el atlas estatal de riesgo.

Además, a través de esa plataforma los ciudadanos podrán identificar si un giro o desarrollo va en contra de los reglamentos e instrumentos de planeación urbana y realizar reportes en caso de alguna irregularidad.

PROYECTOS DEL IMEPLAN

A un año de la presentación del convenio de Coordinación metropolitana, la Agencia Metropolitana de Urgencias Médicas aún no ve la luz. La razón: su conformación se encuentra suspendida.

Gutiérrez Padilla explica que a finales de año se tomó la decisión de dejar a este organismo en “pausa” para darle fuerza a la Agencia Metropolitana de Seguridad.

“Tiene un año prácticamente en dictaminación en los Ayuntamientos. Se determinó dejar en suspensión a la de Urgencias Médicas para concentrarnos en la de Seguridad”.

Se busca conformar a la Agencia como un Organismo Público desconcentrado de la Secretaría de Salud llamado Sistema de Atención Médica de Urgencias, que se encargaría dar seguimiento a las emergencias de los pacientes, evaluar posibles traslados y recepciones médicas especializadas.

En su momento se planteó que el Gobierno estatal done 44 ambulancias. Además, piden 20 millones de pesos anuales para la operación de la agencia. Pero existió el rechazo de la Secretaría de Salud.

Gutiérrez Padilla indica que el tema no avanza porque la Junta de Coordinación Metropolitana no ha retomado el tema.

LA VOZ DEL EXPERTO

Mutó a un perfil más político

Juan Manuel Lepe González (presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco)

Si hay algo que Ricardo Gutiérrez Padilla hizo bien al anunciar su aspiración por la rectoría general de la UdeG, fue primero renunciar al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Según Juan Manuel Lepe, no habría coherencia al mantenerse en el cargo y promoverse a costa de él.

Considera que su desempeño ha sido “aceptable”, pese a que “no es él quien maneja al 100% las decisiones o determinaciones, sino el grupo al que pertenece”.

Eso último, agrega, es lo que impidió que se concretaran el resto de las agencias metropolitanas que haría el Instituto. “Prueba que no se decide conforme a derecho, sino conforme a los caprichos de los señores enquistados en el poder y que se autodenominan políticos”.

No obstante, cree que el corte técnico del organismo al que Ricardo Gutiérrez renunció se “contamina” cuando su director decide buscar un puesto que demanda acuerdos políticos, pero a su vez reconoce que al no haber candados, tiene esa libertad.

GUÍA

Instituto Metropolitano de Planeación

El POTmet es uno de los cuatro instrumentos para el ordenamiento de la ciudad. Los otros tres son el Programa de Desarrollo Metropolitano 2042, el Modelo de Resiliencia, conocido todavía como Atlas de Riesgos, así como el Sistema de Información y Gestión de la Ciudad.

Los logros según el director

• Creación del modelo de gobernanza metropolitana.

• Publicación del Plan de Ordenamiento Territorial (Potmet).

• Aprobación del Programa de Desarrollo Metropolitano 1.0 y 20.0.

• Habilitación del Sistema de Información y Gestión Metropolitano (SIGMetro).

• La creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad en 2016.

